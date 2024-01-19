مدني الرياض يحرر لسان طفلة علق بقطعة معدنية

باشر رجال الدفاع المدني، في الرياض، تحرير لسان طفلة علق في قطعة معدنية بداخل علبة بلاستيكية.

مدني الرياض يحرر لسان طفلة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم تحرير لسان الطفلة، وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

ونشر حساب سناب الداخلية مقطع فيديو وثق جهود رجال الدفاع المدني في تحرير لسان الطفلة الصغيرة.