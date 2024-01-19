برشلونة يتجاوز سالامنكا في كأس ملك إسبانيا مدني الرياض يحرر لسان طفلة علق بقطعة معدنية تركي آل الشيخ يُعلن إطلاق بطولة “بريميير بادل P1” خلال فبراير القادم نابولي يتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي الاتفاق يُبقي ستيفن جيرارد حتى 2027 جوردان هندرسون مودعًا الاتفاق: لم يكن قرارًا سهلًا الاتفاق يُنهي تعاقده مع جوردان هندرسون متحدث الجوازات: غرامة تشغيل العامل لدى الغير تصل لـ 100 ألف ريال ترتيب مجموعات كأس آسيا 2023 بعد مباريات اليوم وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
باشر رجال الدفاع المدني، في الرياض، تحرير لسان طفلة علق في قطعة معدنية بداخل علبة بلاستيكية.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم تحرير لسان الطفلة، وهي بصحة جيدة ولله الحمد.
ونشر حساب سناب الداخلية مقطع فيديو وثق جهود رجال الدفاع المدني في تحرير لسان الطفلة الصغيرة.
رجال الإنقاذ في #مهمة_ميدانية .#الدفاع_المدني pic.twitter.com/krMTlziksZ
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 18, 2024