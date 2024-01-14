مدني تبوك يسيطر على حريق محطة وقود ولقطات من الحادث 

أخمدت فرق الدفاع المدني بتبوك، عصر اليوم، حريقًا إثر اشتعال لحظي في محطة وقود، نتج عنه إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية.

وبينت لقطات الأضرار والتلفيات التي وقعت جراء الحادث، وكذلك عملية مباشرة الحريق من جانب الدفاع المدني.