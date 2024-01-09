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المملكة لا تتوانى في دعم أي مبادرة تهدف إلى تسهيل رحلة الحاج والمعتمر

مدير عام الجوازات: المملكة تهتم بإسعاد الحاج وفتح المزيد من المنافذ

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠٤ مساءً
مدير عام الجوازات: المملكة تهتم بإسعاد الحاج وفتح المزيد من المنافذ
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المواطن - فريق التحرير

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أكد مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى أن المملكة تهتم بإسعاد الحاج وجعل الرحلة ممتعة من خلال توفير جميع سبل الراحة له من خلال زيادة الإنفاق داخل المملكة أو حتى خارجها.

إسعاد الحجاج

وأشار خلال جلسة حوارية في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة اليوم إلى أن المملكة لا تتوانى في دعم أي مبادرة تهدف إلى تسهيل رحلة الحاج والمعتمر ولو أن أي دولة إسلامية فكرت في تدشين مبادرة أو خدمة فإن ولاة الأمر يدعمون هذا الأمر.

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وأكد أن المملكة لا تفكر ماديًا بل تفكر في أن تجعل الناس يحبون هذا المكان ويأتون إلى الحج بشغف ليس فقط لأداء ركن ديني فقط بل يستغل الحج لأداء الحاجة في المملكة والاستمتاع بتجربة الزيارة.

مبادرة طريق مكة

ولفت الفريق اليحيى إلى أن أكثر من 242 ألف حاج استفادوا من مبادرة طريق مكة مؤكدًا على سعي المملكة إلى فتح المزيد من المنافذ لتسهيل دخول الحجاج حيث إن الدول التي استفادت من هذه الخدمة تطالب بالتوسع فيها.

وأكد أنه حسب التوجيهات في هذه المرحلة نستهدف أن تشمل الخدمة كل الدول بمعدل منفذ واحد في كل دولة وبعد تطور الخدمة وزيادة الإقبال عليها يتم التوسع فيها.

وأشار إلى أنه من أجل أن تكون الخدمة متكاملة لابد من دراسة الوضع في الدولة المستفيدة من هذه المبادرة دراسة مستفيضة وقد شهدت المبادرة نموًا في عدد الدول المستفيدة بشكل سنوي حيث بلغ عددها 8 دول حتى موسم الحج الماضي.

وتابع : نحن نرحب بزيادة عدد الحجاج والدول المستفيدين من هذه المبادرة لكن لدينا متطلبات وشروط لتوسيع هذه المبادرة من ضمن هذه المتطلبات أن تأتي الرحلات متكاملة ويكون كامل الرحلة من الحجاج.

 

 

 

 

 

 

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