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مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الكندي

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٦ مساءً
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الكندي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن اتحاد الغرف السعودية إعادة التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة التجارية بين قطاعي الأعمال في المملكة العربية السعودية وكندا، وذلك بعد 5 سنوات من تعليق نشاط مجلس الأعمال المشترك والبعثات والوفود التجارية.

ووقع رئيس اتحاد الغرف السعودية أ.حسن الحويزي، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال السعودي الكندي، بحضور سفير كندا لدى السعودية جان فيليب لينتو.

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وتهدف مذكرة التفاهم تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال الأنشطة والمجالات المختلفة.

مجالات التعاون

وتتضمن مجالات التعاون تعزيز التواصل بين قطاعي الأعمال السعودي والكندي، تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثماري، تمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، تقديم التوصيات لتحسين العلاقات الاقتصادية، تشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات.

بالإضافة إلى ذلك يتم تبادل الزيارات والوفود التجارية بين البلدين.

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