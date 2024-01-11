مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الكندي

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أعلن اتحاد الغرف السعودية إعادة التعاون الاقتصادي واستئناف الأنشطة التجارية بين قطاعي الأعمال في المملكة العربية السعودية وكندا، وذلك بعد 5 سنوات من تعليق نشاط مجلس الأعمال المشترك والبعثات والوفود التجارية.
ووقع رئيس اتحاد الغرف السعودية أ.حسن الحويزي، مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال السعودي الكندي، بحضور سفير كندا لدى السعودية جان فيليب لينتو.
وتهدف مذكرة التفاهم تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال الأنشطة والمجالات المختلفة.
وتتضمن مجالات التعاون تعزيز التواصل بين قطاعي الأعمال السعودي والكندي، تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثماري، تمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، تقديم التوصيات لتحسين العلاقات الاقتصادية، تشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات.
بالإضافة إلى ذلك يتم تبادل الزيارات والوفود التجارية بين البلدين.
رئيس اتحاد الغرف السعودية أ.حسن الحويزي @alhwaizy يبحث خلال لقائه بسفير كندا لدى المملكة جان فيليب لينتو ورئيس مجلس الأعمال الكندي السعودي جيفري ستاينر، سبل التعاون المشترك والارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين@CanEmbSA #اتحاد_الغرف_السعودية pic.twitter.com/7EY6mSkEnf
— اتحاد الغرف السعودية (@CSC_SA) January 11, 2024