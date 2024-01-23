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ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار برعاية وزارة السياحة

مذكرة تفاهم لتشغيل منتجع شاطئي بمشروع أجوان بـ استثمارات تبلغ 1.5 مليار ريال

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٣٢ مساءً
مذكرة تفاهم لتشغيل منتجع شاطئي بمشروع أجوان بـ استثمارات تبلغ 1.5 مليار ريال
المواطن - واس

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رعت وزارة السياحة توقيع اتفاقية بين شركة سمو القابضة وشركة ميليا الإسبانية لتشغيل منتجع شاطئي سيتم إقامته بمشروع أجوان “متعدد المرافق والوجهات” بقيمة تصل إلى 1.5 مليار، وذلك ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار، بحضور وكيل الوزارة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي.

منتجع شاطئي بمشروع أجوان

وأوضح وكيل وزارة السياحة، أن رعاية الوزارة لتوقيع الاتفاقية تأتي تعزيزًا لدورها الفاعل في تشجيع الاستثمارات بالقطاع السياحي، مؤكدًا دعم الوزارة للمشاريع التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمية، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، يعد خطوة مميزة في سبيل تطور المنطقة الشرقية كونها وجهة سياحية.

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مما يذكر أن شركة سمو قد أعلنت في وقت سابق عن توقيعها لاتفاقية تطوير مشروع منتجع أجوان باستثمار خليجي يصل إلى 1.5 مليار ريال، وسيكون المشروع أحد أهم الوجهات السكنية والسياحية الفاخرة بالمنطقة الشرقية الذي سيشمل أكثر من 680 وحدة سكنية متنوعة الأحجام ابتداء من الفلل الفاخرة ذات الإطلالة البحرية المباشرة على شاطئ بطول 1000م وكذلك الفلل ذات الإطلالة على الخليج الداخلي والذي يصل طوله لأكثر من 2.5 كلم.

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