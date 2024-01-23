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مركز التدريب الوطني يعلن عن فرص تدريب وتوظيف للثانوية

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٩ مساءً
مركز التدريب الوطني يعلن عن فرص تدريب وتوظيف للثانوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (FHM) عن بدء التسجيل في الدبلوم (المبتدئ بالتوظيف) في مجال السياحة والضيافة في (الدمام) على النحو التالي:

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو ابناً لأم سعودية.

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– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

– أن يكون المتقدم باحثاً عن العمل ولا يعمل حالياً لدى أي جهة.

– ألا يكون طالباً منتظماً في إحدى المؤسسات التعليمية.

– ألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.

– لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية.

المزايا:

– تدريب مبتدئ بالتوظيف (براتب مجز بعد التخرج).
– شهادة دبلوم معتمدة في السياحة والضيافة باعتمادات محلية وعالمية.
– مكافأة مجزية (2000) خلال فترة التدريب.
– تأمين طبي.
– تدريب نوعي ومتطور.

نبذة عن البرنامج:

برنامج دبلوم الضيافة المبتدئ بالتوظيف والمعتمد دولياً ومحلياً، مصمم لتطوير المهارات الأساسية للمتدربين للعمل بشغف في إدارة عمليات الضيافة بدءاً من فنون الطهي وعبر خدمات الطعام والمشروبات من خلال معايير علمية وعالمية.

نبذة عن المركز:

مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (FHM) هو مركز تدريب مستقل غير ربحي تم إنشاؤه من خلال اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) والهيئة السعودية للسياحة والتراث (SCTH) وشركة أرامكو السعودية (Aramco).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال تعبئة نموذج الطلب على الرابط: “اضغط هنا“.

 

 

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