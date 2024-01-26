Icon

محكمة العدل الدولية تصدر قرارها التاريخي ضد إسرائيل اليوم Icon لقطات من توقيع ألفارو ميدران مع الاتفاق حتى 2027 Icon خطيب المسجد النبوي : من الرحمة رعاية الأبناء وتعليمهم وحمايتهم من قرناء السوء Icon وفاة العامري فاروق نائب رئيس الأهلي المصري Icon خطيب المسجد الحرام : العاقل لا يؤثِر اللذة العاجلة ولا يقدم المتعة الزائلة Icon مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات جنوبي قطاع غزة Icon كلوب يعلن مغادرة ليفربول Icon ألفارو ميدران معتذرًا للجماهير: التعاون سيبقى في القلب Icon صندوق الاستثمارات العامة ينهي تسعير سندات اليورو الدولية Icon إيدي هاو يُعلق على إمكانية رحيل ميغيل ألميرون للشباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات جنوبي قطاع غزة

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٣ مساءً
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات جنوبي قطاع غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

قد يهمّك أيضاً
بدِّل المشروبات الغازية والسكرية بالماء

بدِّل المشروبات الغازية والسكرية بالماء

ليفربول يضرب موعدًا مع تشيلسي في نهائي “الكاراباو”

ليفربول يضرب موعدًا مع تشيلسي في نهائي “الكاراباو”

وجرى أمس توزيع سلال غذائية ومساعدات إيوائية للنازحين في مخيمات الإيواء غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا و أمريكا
السياحة والسفر

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا...

السياحة والسفر
ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في الاتحاد
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في...

الرياضة
أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة الباحة
السعودية اليوم

أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة...

السعودية اليوم
الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة للأمم المتحدة
آخر الاخبار

الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة...

آخر الاخبار
حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن الدخل
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن...

حساب المواطن
قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية
حصاد اليوم

قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس
السعودية اليوم

فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس

السعودية اليوم