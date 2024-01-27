بحثًا عن الفقع.. ضبط 3 مخالفين قطعوا المسيجات ودخلوا مناطق محظورة مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال غذائية للنازحين في خان يونس ثلاثية تحسم مباراة الأهلي ضد ووهان خطوة بخطوة طريقة رفع اعتراض الضمان الاجتماعي المطور موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية والقنوات الناقلة عمومية هيئة الصحفيين تنعقد غدًا حضوريًا لانتخاب مجلس إدارة جديد طريقة تعديل حجز قطار الحرمين إحباط تهريب 650 كجم من القات المخدر بجازان إيلون ماسك يوجه رسالة لبايدن بشأن أزمة الحدود تحذير للباحثين عن الفقع : ابتعدوا عن حرم الحدود
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وجرى أمس توزيع سلال غذائية للنازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.