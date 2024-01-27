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لتلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف المعاناة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال غذائية للنازحين في خان يونس

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٤٢ مساءً
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال غذائية للنازحين في خان يونس
المواطن - واس

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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإنسانية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

تلبية الاحتياجات الضرورية

وجرى أمس توزيع سلال غذائية للنازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بهدف تلبية الاحتياجات الضرورية وتخفيف معاناة السكان في عموم القطاع.
وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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