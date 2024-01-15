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إحالة إلى النيابة العامة

مروجون للمخدرات بجازان وجدة في قبضة الأمن

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٤٣ مساءً
مروجون للمخدرات بجازان وجدة في قبضة الأمن
المواطن - واس

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ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على مواطنين لترويجهما (224) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمحافظة جدة لترويجهم (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم, وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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