مروجون للمخدرات بجازان وجدة في قبضة الأمن

استاد محمد بن سلمان في القدية.. تصميم مبتكر غير مسبوق عالمياً بعضها قد يسبب التسمم.. مطالب بتوضيح نسبة الكافيين على منتجات القهوة مانشيني: مستعدون جيدًا لعمان وأول مباراة تكون صعبة نصائح مهمة لهواة المبيت في البر خلال الشتاء غانم الشراري يحكي قصة استضافته لرحالة فرنسية شاهدها نائمة في الصحراء تسريبات لمواصفات هواتف iPhone 16 المنتظرة مانشيني عن استبعاد العقيدي والفرج والغنام: هم من قرروا المغادرة الإعلان عن إطلاق استاد الأمير محمد بن سلمان بـ مدينة القدية النيابة العامة: السجن 5 سنوات لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهب القريات تسجل أدنى درجة حرارة بـ 4 مئوية
ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على مواطنين لترويجهما (224) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمحافظة جدة لترويجهم (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم, وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.