مروجو مخدرات ومرتكبو مشاجرات بقبضة رجال الأمن

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أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الحوادث ومروجي المخدرات في السعودية، مستعرضًا لقطات من جهوده المضنية في ضبط المخالفين والذين تم إيقافهم وإحالتهم للنيابة العامة.
وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن” إنه تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية قام بترويج مادة الحشيش المخدر في جازان.
وأضاف أنه تم ضبط مواطن بالرياض قام بقيادة مركبته بتهور وتعمد صدم دراجة نارية، والهروب من الموقع، وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تم ضبط 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي في مشاجرة جماعية بالرياض، وفي تبوك ألقي القبض على 8 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية لخلاف بينهم في محطة وقود.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/8rwJS2YpL7
— الأمن العام (@security_gov) January 13, 2024