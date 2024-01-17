نوهت الإدارة العامة للمرور، إلى طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وقالت الإدارة، عبر منصة إكس: إنه المقرر طرح المزاد عبر منصة أبشر، التي تتيح المشاركة في إلكترونيًّا للراغبين من المستفيدين.

الوصول للخدمة

ويمكن الوصول إلى الخدمة، من خلال دخول المستفيد إلى منصة أبشر، واختيار أيقونات خدماتي، المرور، مزاد اللوحات الإلكتروني على الترتيب.