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عبر منصة أبشر

مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم
المواطن - فريق التحرير

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نوهت الإدارة العامة للمرور، إلى طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء.

وقالت الإدارة، عبر منصة إكس: إنه المقرر طرح المزاد عبر منصة أبشر، التي تتيح المشاركة في إلكترونيًّا للراغبين من المستفيدين.

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الوصول للخدمة

ويمكن الوصول إلى الخدمة، من خلال دخول المستفيد إلى منصة أبشر، واختيار أيقونات خدماتي، المرور، مزاد اللوحات الإلكتروني على الترتيب.

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