مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة، اليوم الأربعاء، عبر منصة أبشر.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس: إن أبشر تمكن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

الخطوات

وتتم المشاركة في المزاد من خلال دخول المستفيد، إلى حسابه عبر منصة أبشر، ويختار (على الترتيب) أيقونات: خدماتي، المرور، مزاد اللوحات الإلكتروني.