مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة، اليوم الأربعاء، عبر منصة أبشر.
وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس: إن أبشر تمكن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.
وتتم المشاركة في المزاد من خلال دخول المستفيد، إلى حسابه عبر منصة أبشر، ويختار (على الترتيب) أيقونات: خدماتي، المرور، مزاد اللوحات الإلكتروني.