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مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة، اليوم الأربعاء، عبر منصة أبشر.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس: إن أبشر تمكن الراغبين في شراء اللوحات من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

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الخطوات

وتتم المشاركة في المزاد من خلال دخول المستفيد، إلى حسابه عبر منصة أبشر، ويختار (على الترتيب) أيقونات: خدماتي، المرور، مزاد اللوحات الإلكتروني.

 

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