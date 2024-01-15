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استعرض المختص في الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش، مزايا المبادرة التحفيزية للمتعاقدين مع شركات الحراسة في المملكة.
وقال المهباش، في تصريحات عبر أثير العربية إف إم: إن المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جيدة حيث تضمن زيادة نسبة سعودة الوظائف بتوظيف المواطنين.
وتابع أنه من خلال الاستعانة بحراس أمن من تلك الشركات يتم زيادة نسبة الموظفين، مشيرًا إلى أن القرار تمت دراسته بشكل مستفيض، بالإضافة إلى تسهيل التعاقد مع الشركات التي تقدم تلك الخدمة.
وواصل المهباش، القرار يحمل فائدة لحراس الأمن ويؤدي إلى رفع دخولهم بوضع حد أدنى لرواتبهم، فضلًا عن استفادة المؤسسات المؤجر لها حسب الشروط المطلوبة منها، والنشاط الذي يحتاج حراس أمن.