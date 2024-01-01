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إمكانية تحميل التطبيقات من خارج متجر آب ستور

مزايا جديدة لنظام iOS 17 داخل هواتف آيفون في 2024

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٣٧ صباحاً
مزايا جديدة لنظام iOS 17 داخل هواتف آيفون في 2024
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت شركة أبل مزايا جديدة في نظام التشغيل iOS 17 بنحو تدريجي مع كل تحديث جديد للنظام، ففي شهر أكتوبر أطلقت تحديث iOS 17.1 الذي تضمّن العديد من المزايا الجديدة.

مزايا جديدة لأجهزة آيفون

وتستعد شركة أبل لإطلاق العديد من المزايا أبرزها: إمكانية نقل الملفات عبر خدمة AirDrop، وبعض الخيارات الجديدة للتحكم في مزية (وضع الاستعداد) StandBy في إصدارات آيفون 14 و15، وفي شهر ديسمبر أطلقت الشركة تحديث iOS 17.2 الذي أضاف مزايا جديدة إلى هواتف آيفون.

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وتستعد شركة آبل لاستقبال عام 2024 بالمزيد من المزايا الجديدة إلى هواتف آيفون عبر تحديثات نظام التشغيل iOS 17 القادمة، وبعضها من المُتوقع أن يصل عبر نظام iOS 18، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

1- ميزة حماية هواتف آيفون المسروقة:

أطلقت أبل قبل أسبوعين النسخة التجريبية الأولى من تحديث iOS 17.3، الذي يضيف بعض المزايا الجديدة إلى هواتف آيفون، ومنها:

حماية هواتف آيفون المسروقة (Stolen Device Protection)، وهي مزية توفر طبقة حماية إضافية في حال سرقة هاتف آيفون وحصول السارق على رمز المرور (Passcode) الخاص بالهاتف.

فإذا حصل السارق على رمز المرور، يمكنه تغييره وتغيير كلمة المرور الخاصة بمعرف آبل (Apple ID) الخاص بصاحب هاتف آيفون المسروق، وسيتمكن أيضًا من إيقاف تشغيل (Find My) الذي يساعد في العثور على هاتف آيفون المسروق، وغير ذلك للسيطرة الكاملة على الجهاز. كما يمكن للسارق أيضًا استخدام رمز المرور للوصول إلى كلمات المرور المخزنة في (iCloud Keychain) وغيرها من المعلومات الحساسة.

لكن عند تفعيل ميزة حماية هواتف آيفون المسروقة، ستكون مصادقة Face ID أو Touch ID مطلوبة للإجراءات التالية، مع عدم توفر خيار لإدخال رمز المرور:

  1. الوصول إلى كلمات المرور أو مفاتيح المرور المحفوظة في خدمة iCloud Keychain.
  2. التقدم بطلب للحصول على بطاقة Apple Card جديدة أو عرض رقم بطاقة Apple Card.
  3. محو جميع المحتويات والإعدادات في الهاتف.
  4. اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بخدمتي Apple Cash وApple Card في تطبيق Wallet.
  5. استخدام طرق الدفع المحفوظة في متصفح سفاري.
  6. استخدام هاتف آيفون المسروق لإعداد جهاز جديد.

2- استخدام خدمة AirPlay مع أجهزة التلفاز في الغرف الفندقية:

أشارت أبل في موقعها الرسمي إلى أنها ستُطلق ميزة AirPlay لأجهزة التلفاز في الغرف الفندقية خلال عام 2024، وستسمح هذه المزية لمستخدمي آيفون بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الظاهر في التلفاز في غرفة الفندق لتفعيل خدمة AirPlay؛ مما يسمح لهم ببث مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية والصور لاسلكيًّا من هاتف آيفون إلى التلفاز.

3- إمكانية تحميل التطبيقات من خارج آب ستور:

تعتزم شركة أبل إتاحة إمكانية تحميل التطبيقات من خارج متجر آب ستور الرسمي التابع لها، تماشيًا مع القوانين الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

ويمكن لمُستخدمي هواتف آيفون داخل دول الاتحاد الأوروبي تحميل التطبيقات من خارج متجر أبل الرسمي (آب ستور) خلال النصف الأول من عام 2024 المقبل، وذلك عبر مزية (التحميل الجانبي) Sideloading التي ستصل إلى هواتف آيفون في تحديثات نظام iOS 17 القادمة في عام 2024.

4- إتاحة الاتصال عبر الأقمار الصناعية:

يمكن لمستخدمي جميع طرز هواتف iPhone 14 وiPhone 15 استخدام ميزة الاتصال بخدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية في حال تعرضهم لحالات طارئة وعدم توفر تغطية لشبكات الاتصالات الخلوية أو شبكات الواي فاي. وقد أطلقت شركة أبل هذه المزية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المرجح أن تصل إلى بعض البلدان الأخرى خلال عام 2024.

5- دعم رسائل RCS:

أعلنت شركة أبل في شهر نوفمبر أنها ستدعم بروتوكول المراسلة RCS في تطبيق الرسائل في هواتف آيفون في العام المقبل، ومن المرجح أن يكون ذلك في أواخر عام 2024 ضمن نظام iOS 18.

سيؤدي دعم بروتوكول RCS إلى تحسين تجربة المراسلة بين هواتف آيفون وهواتف أندرويد؛ إذ تُعدّ رسائل RCS بديلًا لرسائل SMS وMMS التقليدية، وتعمل عبر شبكات الواي فاي أو البيانات الخلوية، وتتيح إرسال الرسائل النصية الطويلة، والصور ومقاطع الفيديو العالية الجودة، والرسائل الصوتية، والملفات الكبيرة الحجم، كما تدعم الوجوه التعبيرية، مع تشفير مُحسّن مقارنةً بالرسائل القصيرة SMS، وغيرها من المزايا.

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