مسامير 2 بعدسة “المواطن”.. رحلة خيالية على أرض الواقع

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وثقت صحيفة “المواطن” فعاليات مسامير 2 في موسم الرياض 2023 ضمن فعاليات منطقة بوليفارد سيتي.
التجربة مستوحاة عن المسلسل الكرتوني الشهير “مسامير” الذي ينقل الزوار لعرض حي وتفاعلي يستخدم تقنيات الـ3D والـD6 لإضفاء متعة حقيقية على أرض الواقع.
وتعرض فعالية “مسامير 2” في منطقة بوليفارد سيتي مغامرة جديدة ومشوقة للأبطال بعد اختطافهم من قبل الفضائيين الهاربين إلى كوكب يدعى حزقيل، حث يبحثون عن مخرج للعودة إلى الرياض، ويشاركهم الزوار في هذه الرحلة الخيالية ليتعرفوا أكثر على عالم وشخصيات مسامير.
تصل مدة تجربة مسامير إلى نحو 15 دقيقة، كما تتسع لـ32 شخصًا في التجربة الواحدة وتستقبل الفئة العمرية أكبر من 6 سنوات، وتتضمن جولة للزوار في جناح مسامير الذي يضم مجسمات للشخصيات الشهيرة في المسلسل، منهم سلتوح وسعد غنام والدكتور عادل.