مساند : أسعار الاستقدام لا تشمل الضريبة المضافة والتأشيرة

أكد برنامج مساند أن أسعار استقدام العمالة المنزلية تشمل كافة تكاليف الاستقدام عدا قيمة الضريبة المضافة ورسوم التأشيرة.

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات وردت عبر منصة إكس حيث قال : الأسعار شاملة لجميع التكاليف عدا تكلفة الضريبة المضافة، ورسوم التأشيرة.

تخفيض تكلفة الاستقدام

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت يوم أمس عن تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول، وتشمل هذه الدول الفلبين، وسيريلانكا، وبنغلاديش، وأوغندا، وكينيا، وأثيوبيا.

تحسين سوق العمل

ويأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند“.

الأسعار الجديدة

ولضمان أسعار عادلة تم تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام: