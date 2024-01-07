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مساند: استقدام العمالة المنزلية في 8 دقائق

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٢ مساءً
مساند: استقدام العمالة المنزلية في 8 دقائق
المواطن - فريق التحرير

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شدد برنامج مساند على التأثير الإيجابي الذي نتج عن أتمتة الإجراءات في الحصول على العمالة المنزلية.

وقال البرنامج عبر منصة إكس : سهولة الخطوات في منصة مساند اليوم كانت نتيجة أتمتة القطاع حتى وصلت الى أن كل ما تحتاجه للحصول على عاملة منزلية هو 8 دقائق.

طريقة الاستقدام

وأفاد موقع البرنامج أن الاستقدام عبر خدمة معروفة يتم من خلال ما يلي:

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  • اختيار نوع الاستقدام: قم باختيار نوع الاستقدام “معروفة”
  • اختيار التأشيرة : قم باختيار التأشيرة التي ترغب باستخدامها للتعاقد من قائمة تأشيراتك المصدرة.
  • طلب التعاقد: قم بتعبئة جميع الحقول المطلوبة ثم اختيار إنشاء عقد.
  • الدفع: قم بسداد مبلغ الاستقدام لإتمام عملية التعاقد.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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