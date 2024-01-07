مساند: استقدام العمالة المنزلية في 8 دقائق

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شدد برنامج مساند على التأثير الإيجابي الذي نتج عن أتمتة الإجراءات في الحصول على العمالة المنزلية.
وأفاد موقع البرنامج أن الاستقدام عبر خدمة معروفة يتم من خلال ما يلي:
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.