مساند: استقدام العمالة المنزلية في 8 دقائق

شدد برنامج مساند على التأثير الإيجابي الذي نتج عن أتمتة الإجراءات في الحصول على العمالة المنزلية.

وقال البرنامج عبر منصة إكس : سهولة الخطوات في منصة مساند اليوم كانت نتيجة أتمتة القطاع حتى وصلت الى أن كل ما تحتاجه للحصول على عاملة منزلية هو 8 دقائق.