مساند: المخالفات المرورية على صاحب العمل تمنع نقل خدمات السائق

كشف برنامج مساند أن المخالفات المرورية على صاحب العمل تمنع عملية نقل خدمات السائق الخاص من شخص لآخر.

سداد المخالفات المرورية

وتلقى البرنامج استفسارًا من أحد المتابعين حول إمكانية نقل خدمات سائق لكن صاحب العمل عليه مخالفات ورد عليه بالقول: لا يمكن تقديم طلب نقل الخدمات في حال وجود مخالفات مرورية على صاحب العمل الحالي أو الجديد.

نقل الخدمات

وقال البرنامج إن نقل الخدمات في حال توافرت الشروط يتم من خلال ما يلي:

يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند. يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد. ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.