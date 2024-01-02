أجندة الأحداث العالمية في 2024 ستجعله العام الأكثر إثارة حصاد “المواطن” 2023 : الاقتصاد غير النفطي قاطرة نمو السعودية مساند : لا يمكن نقل خدمات العمالة دون مقابل مالي موسم الرياض يستقبل أكثر من 12 مليون زائر خلال شهرين توكلنا: تغيير الجوال يتم في أبشر أولاً الأرصاد : أمطار تجري السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد أرامكو ضمن أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية تمديد العمل بـ حساب المواطن يوسع دائرة المستحقين ويحقق العدالة الاجتماعية أعز الله ولاة أمرنا.. رسائل شكر وفخر بعد تمديد حساب المواطن 4 إنذارات لأهالي جازان والباحة والقصيم ومكة المكرمة
أكد برنامج مساند أنه لا يمكن نقل خدمات العمالة المنزلية دون تسديد مقابل مالي وفق ما هو متبع في البرنامج.
وتلقى البرنامج سؤالاً من أحد المتابعين يريد نقل خدمات أحد العمالة المنزلية لديه لشخص آخر دون مقابل مالي ورد بالقول : الحد الأدنى لقيمة نقل الخدمات هي 150 ريالاً ولا يمكن قبول أي مبلغ أقل من ذلك.
وقال البرنامج إن نقل الخدمات في حال توافرت الشروط يتم من خلال ما يلي:
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.