مساند : لا يمكن نقل خدمات العمالة دون مقابل مالي

أكد برنامج مساند أنه لا يمكن نقل خدمات العمالة المنزلية دون تسديد مقابل مالي وفق ما هو متبع في البرنامج.

وتلقى البرنامج سؤالاً من أحد المتابعين يريد نقل خدمات أحد العمالة المنزلية لديه لشخص آخر دون مقابل مالي ورد بالقول : الحد الأدنى لقيمة نقل الخدمات هي 150 ريالاً ولا يمكن قبول أي مبلغ أقل من ذلك.

نقل الخدمات

وقال البرنامج إن نقل الخدمات في حال توافرت الشروط يتم من خلال ما يلي:

يقوم صاحب العمل الحالي بتقديم طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند. يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد. ينتقل الطلب إلى العامل/ـة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.