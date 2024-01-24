مساند يجيب على سؤال: هل يمكن استقدام سائق جديد قبل مغادرة القديم؟

شدد برنامج مساند على ضرورة التقيد بضوابط الاستقدام وآليات استخراج تأشيرات العمالة المنزلية خاصة ما يتعلق بعدد التأشيرات المسموحة لكل فرد بحسب شروط القدرة المالية.

وتلقى البرنامج سؤالاً من أحد المستفيدين مفاده أنه يرغب في الحصول على تأشيرة لاستقدام سائق جديد قبل مغادرة السائق الحالي حتى لا يظل فترة انتظار طويلة لحين وصول السائق البديل.

ضوابط استقدام العمالة المنزلية

ورد البرنامج بالقول: بناء على ضوابط استقدام العمالة المنزلية يتم احتساب عدد العمالة المنزلية وعدد التأشيرات الصادرة والنشطة وطلبات نقل الخدمات لدى مقدم الطلب عند رفع الطلب.

وأضاف أنه يمكن الاطلاع على التأشيرات الصادرة وقائمة المكفولين من خلال حسابك لدى مساند- ثم الانتقال إلى قسم بياناتي.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

تخفيض تكلفة الاستقدام

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت يوم أمس عن تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول، وتشمل هذه الدول الفلبين، وسيريلانكا، وبنغلاديش، وأوغندا، وكينيا، وأثيوبيا.

تحسين سوق العمل

ويأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند“.