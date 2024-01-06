مساند : يحق لصاحب العمل استرداد التأمين في 3 حالات

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كشف برنامج مساند عن الحالات التي يحق فيها صاحب العمل استرداد قيمة تـأمين العقد للفترة المتبقية والمؤمن عليها.
وقال البرنامج ردًا على استفسارات وردت إليه عبر منصة إكس : يحق لصاحب العمل استرداد قيمة تأمين العقد للفترة المتبقية والمؤمن عليها في الحالات التالية :
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.