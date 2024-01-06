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مساند : يحق لصاحب العمل استرداد التأمين في 3 حالات

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٣ مساءً
مساند : يحق لصاحب العمل استرداد التأمين في 3 حالات
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج مساند عن الحالات التي يحق فيها صاحب العمل استرداد قيمة تـأمين العقد للفترة المتبقية والمؤمن عليها.

حالات رد التأمين

وقال البرنامج ردًا على استفسارات وردت إليه عبر منصة إكس : يحق لصاحب العمل استرداد قيمة تأمين العقد للفترة المتبقية والمؤمن عليها في الحالات التالية :

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  • إلغاء التعاقد.
  • نقل الكفالة.
  • خروج العامل بشكل نهائي.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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