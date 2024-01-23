مساند يرد على سؤال حول استقدام العمالة المنزلية عبر المكاتب الخليجية

أكد برنامج مساند على الشروط الواجب توافرها في مكاتب الاستقدام التي يمكن من خلالها استقدام العمالة المنزلية على اختلاف أنواعها.

استقدام العمالة المنزلية

وتلقى البرنامج سؤالاً من أحد المتابعين عبر منصة إكس قال فيه : هل يمكنني استقدام عاملة منزلية عن طريق مكاتب الاستقدام في دول الخليج والعمل داخل السعودية؟

ورد عليه بالقول: إن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، مشيرًا إلى أنه يمكن معرفة مكاتب وشركات الاستقدام المصرح لها من خلال مساند.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

تخفيض تكلفة الاستقدام

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت يوم أمس عن تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول، وتشمل هذه الدول الفلبين، وسيريلانكا، وبنغلاديش، وأوغندا، وكينيا، وأثيوبيا.

تحسين سوق العمل

ويأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند“.