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مساند يوضح طريقة تحويل راتب العاملة المنزلية

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٤٠ مساءً
مساند يوضح طريقة تحويل راتب العاملة المنزلية
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج مساند عن طريقة وخطوات تحويل راتب العاملة المنزلية عبر تطبيق stc pay.

تحويل الراتب عبر stc pay

جاء ذلك ردًا على الاستفسارات الواردة للبرنامج عبر منصة إكس حيث قال إن التحويل يتم من خلال الخطوات التالية :

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  • تحميل تطبيق إس تي سي باي.
  • قم بإنشاء حساب للعامل/ـة.
  • قم باختيار أيقونة مساند لاستعراض وإضافة العمالة.
  • اختيار دفع راتب وقم بإدخال الراتب الشهري ومدة العمل.
  • حدد المحفظة المطلوبة واضغط تأكيد لإتمام عملية التحويل.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

التأمين على العمالة المنزلية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.

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