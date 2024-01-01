تضرر عمارة وعدة مركبات بالرياض نتيجة وميض لحظي مساند يوضح طريقة تحويل راتب العاملة المنزلية درجة الحرارة في طريف 4 مئوية السديس: سلمان بن سلطان خير خلف لخير سلف وحريصون على التناغم لإثراء تجربة الزائرين إحباط تهريب 43 كجم من الشبو في منفذ الربع الخالي الإعلان عن القائمة النهائية لـ المنتخب السعودي لـ آسيا 2023 غدًا سماحة المفتي يؤكد أهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والحذر من الفُرقة والأهواء قرار الأهلي يورط الهلال مع نادٍ برازيلي جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي “كاد كونكت” مؤتمر التعدين ينطلق 9 يناير بالرياض: يعزز قيادة المملكة في صناعة معادن المستقبل
كشف برنامج مساند عن طريقة وخطوات تحويل راتب العاملة المنزلية عبر تطبيق stc pay.
جاء ذلك ردًا على الاستفسارات الواردة للبرنامج عبر منصة إكس حيث قال إن التحويل يتم من خلال الخطوات التالية :
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن إطلاق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.
وأوضحت الوزارة، أن خدمة التأمين ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام، ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل.