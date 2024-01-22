Icon

مستشعر الضوء في الهواتف الذكية وسيلة للتجسس دون تشغيل الكاميرا Icon إحباط تهريب 115 كجم من القات بجازان Icon صيني يجمع ثروة طائلة من تمزيق صور المطلقين Icon محمد كنو: الكرة مليئة بالمفاجآت وهدفنا المنافسة على اللقب Icon منتخب السعودية الأكثر استحواذًا بكأس آسيا 2023 Icon فيصل بن فرحان يناقش تطورات الأوضاع في غزة مع نظيره الأردني Icon أطعمة شتوية تحفظ الصحة وتعزز المناعة Icon نائب أمير مكة يمنع إقامة الحفلات الترحيبية أو جمع مبالغ مالية أثناء زيارته للمحافظات Icon فيصل الغامدي ضمن مواهب شابة تألقت بالجولة الثانية Icon طبيعة إصابة حسان تمبكتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم

مستشعر الضوء في الهواتف الذكية وسيلة للتجسس دون تشغيل الكاميرا

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٤٥ مساءً
مستشعر الضوء في الهواتف الذكية وسيلة للتجسس دون تشغيل الكاميرا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تتزايد حيل المتسللين للتجسس على الهواتف الذكية خاصة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعد سلاحًا ذا حدين للمتطفلين وللمتخصصين في مقاومتهم على حد سواء.

اختراق الهواتف الذكية

واكتشف باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن أجهزة استشعار الضوء في الهواتف الذكية، يمكن أن تساعد المتسللين على تتبع تحركات المستخدم.

قد يهمّك أيضاً
نيابة عن الملك سلمان.. نائب وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في قمة حركة عدم الانحياز

نيابة عن الملك سلمان.. نائب وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في قمة...

محمد كنو: الكرة مليئة بالمفاجآت وهدفنا المنافسة على اللقب

محمد كنو: الكرة مليئة بالمفاجآت وهدفنا المنافسة على اللقب

ويقول الباحثون إنه يمكن استخدام مستشعر الإضاءة المحيطة بهاتفك للتجسس عليك، من دون تشغيل الكاميرا على الإطلاق.

ضبط سطوع الشاشة

وتقوم هذه المستشعرات الصغيرة بضبط سطوع شاشة الجوال بناء على الضوء المحيط، ولكن على عكس الكاميرات، لا تحتاج التطبيقات إلى إذن منك للوصول إليها.

كذلك، اكتشف باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن هذه الميزة التي تبدو بريئة لها جانب مظلم، حيث يمكن للقراصنة استغلال هذه المستشعرات لإعادة بناء صور لما يحدث أمام شاشتك مباشرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف
جاياردو يكشف السبب وراء سفر بنزيما إلى مدريد
الرياضة

جاياردو يكشف السبب وراء سفر بنزيما إلى...

الرياضة
تحول في وجهة بانيغا الجديدة
الرياضة

تحول في وجهة بانيغا الجديدة

الرياضة
مانشيني عن استبعاد العقيدي والفرج والغنام: هم من قرروا المغادرة
الرياضة

مانشيني عن استبعاد العقيدي والفرج والغنام: هم...

الرياضة
البنتاجون يحقق في أزمة إخفاء دخول أوستن المستشفى
العالم

البنتاجون يحقق في أزمة إخفاء دخول أوستن...

العالم
وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك
وظائف

وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك

وظائف
توضيح من بترورابغ بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 38.34 %
السوق

توضيح من بترورابغ بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة...

السوق
حساب المواطن : حذف التابع يؤثر على المتقدم الرئيسي
حساب المواطن

حساب المواطن : حذف التابع يؤثر على...

حساب المواطن