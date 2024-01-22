مستشعر الضوء في الهواتف الذكية وسيلة للتجسس دون تشغيل الكاميرا إحباط تهريب 115 كجم من القات بجازان صيني يجمع ثروة طائلة من تمزيق صور المطلقين محمد كنو: الكرة مليئة بالمفاجآت وهدفنا المنافسة على اللقب منتخب السعودية الأكثر استحواذًا بكأس آسيا 2023 فيصل بن فرحان يناقش تطورات الأوضاع في غزة مع نظيره الأردني أطعمة شتوية تحفظ الصحة وتعزز المناعة نائب أمير مكة يمنع إقامة الحفلات الترحيبية أو جمع مبالغ مالية أثناء زيارته للمحافظات فيصل الغامدي ضمن مواهب شابة تألقت بالجولة الثانية طبيعة إصابة حسان تمبكتي
تتزايد حيل المتسللين للتجسس على الهواتف الذكية خاصة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعد سلاحًا ذا حدين للمتطفلين وللمتخصصين في مقاومتهم على حد سواء.
واكتشف باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن أجهزة استشعار الضوء في الهواتف الذكية، يمكن أن تساعد المتسللين على تتبع تحركات المستخدم.
ويقول الباحثون إنه يمكن استخدام مستشعر الإضاءة المحيطة بهاتفك للتجسس عليك، من دون تشغيل الكاميرا على الإطلاق.
وتقوم هذه المستشعرات الصغيرة بضبط سطوع شاشة الجوال بناء على الضوء المحيط، ولكن على عكس الكاميرات، لا تحتاج التطبيقات إلى إذن منك للوصول إليها.
كذلك، اكتشف باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن هذه الميزة التي تبدو بريئة لها جانب مظلم، حيث يمكن للقراصنة استغلال هذه المستشعرات لإعادة بناء صور لما يحدث أمام شاشتك مباشرة.