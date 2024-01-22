مستشعر الضوء في الهواتف الذكية وسيلة للتجسس دون تشغيل الكاميرا

تتزايد حيل المتسللين للتجسس على الهواتف الذكية خاصة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعد سلاحًا ذا حدين للمتطفلين وللمتخصصين في مقاومتهم على حد سواء.

اختراق الهواتف الذكية

واكتشف باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن أجهزة استشعار الضوء في الهواتف الذكية، يمكن أن تساعد المتسللين على تتبع تحركات المستخدم.

ويقول الباحثون إنه يمكن استخدام مستشعر الإضاءة المحيطة بهاتفك للتجسس عليك، من دون تشغيل الكاميرا على الإطلاق.

ضبط سطوع الشاشة

وتقوم هذه المستشعرات الصغيرة بضبط سطوع شاشة الجوال بناء على الضوء المحيط، ولكن على عكس الكاميرات، لا تحتاج التطبيقات إلى إذن منك للوصول إليها.

كذلك، اكتشف باحثو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن هذه الميزة التي تبدو بريئة لها جانب مظلم، حيث يمكن للقراصنة استغلال هذه المستشعرات لإعادة بناء صور لما يحدث أمام شاشتك مباشرة.