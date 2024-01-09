مسلحون يقتحمون محطة تلفزيونية في الإكوادور خلال بث مباشر

اقتحم مسلحون، مساء اليوم الثلاثاء، محطة تلفزيونية خلال البث المباشر في الإكوادور وأخذوا طاقمها رهائن.

طوارئ

ويوم أمس، أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا فرض حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في السجون، بعد هروب زعيم أخطر عصابة إجرامية من سجنه وحصول أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.

وقال الرئيس في منشور على حسابه في “إنستجرام”: “لقد وقعت للتو مرسوم إعلان حالة الطوارئ لتوفير كامل الدعم السياسي والقانوني للقوات المسلّحة في عملياتها”، وتجيز حالة الطوارئ للحكومة الاستعانة بالجيش لحفظ النظام العام في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك داخل السجون.

وأرفقت حالة الطوارئ مع فرض حظر تجول ليلي من الساعة 23:00 وحتى الساعة 05:00 بالتوقيت المحلي.

وكان متحدث باسم الحكومة الإكوادورية رجح يوم الاثنين، أن يكون زعيم عصابة “لوس تشونيروس” النافذة قد فر من السجن، وذلك غداة إعلان السلطات أنها فقدت أثر خوسيه أدولفو ماسياس الشهير بـ “فيتو”، وإطلاق عملية بحث عنه.