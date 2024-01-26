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بعد التعاقد معه لقيادة الفريق

مسيرة بيتسو موسيماني تُطمئن جماهير أبها

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٣ مساءً
مسيرة بيتسو موسيماني تُطمئن جماهير أبها
المواطن - فريق التحرير

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نجحت إدارة نادي أبها، اليوم الجمعة، في التعاقد رسميًا مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

تراجع نتائج أبها

ويُعاني أبها، ما حفز الإدارة للتعاقد مع بيتسو موسيماني، أملًا في تحسن النتائج، والهروب من شبح الهبوط الذي يُلاحقه هذا الموسم، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

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بيتسو موسيماني
أبها يُرحب بموسيماني – المصدر @abhaFC

مسيرة حافلة لبيتسو موسيماني

ويملك موسيماني، سجلًا تدريبيًا حافلًا، حيث درب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوبر سبورت من 2001 وحتى 2007، وقاد منتخب جنوب إفريقيا من 2010 وحتى 2012، قبل أن يقود صن داونز من 2012 وحتى عام 2020.

وخاض بيتسو موسيماني أول تجربة تدريبية خارج جنوب إفريقيا، في 2020، عندما تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري حتى 2022، ثم قاد الأهلي في دوري يلو حتى 2023، ومنه للوحدة الإماراتي.

موسيماني مدرب الأهلي المصري
موسيماني – المصدر @AlAhly

وتوج بيتسو موسيماني، بالدوري الجنوب إفريقي 5 مرات، وكأس جنوب إفريقيا مرتين، ولقب وحيد للدوري المصري وكأس مصر ودوري يلو، و3 مرات لدوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي، وبرونزية كأس العالم للأندية.

ويُعد موسيماني صاحب الـ59 عامًا، أول مدرب جنوب إفريقي يحقق 3 بطولات في دوري أبطال إفريقيا، ومنحه الاتحاد الإفريقي “كاف” لقب أفضل مدرب إفريقي في 2016، كما نال اللقب ذاته من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم 2021.

موسيماني
موسيماني – المصدر @ALAHLI_FC

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