مسيرة بيتسو موسيماني تُطمئن جماهير أبها

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نجحت إدارة نادي أبها، اليوم الجمعة، في التعاقد رسميًا مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
ويُعاني أبها، ما حفز الإدارة للتعاقد مع بيتسو موسيماني، أملًا في تحسن النتائج، والهروب من شبح الهبوط الذي يُلاحقه هذا الموسم، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
ويملك موسيماني، سجلًا تدريبيًا حافلًا، حيث درب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوبر سبورت من 2001 وحتى 2007، وقاد منتخب جنوب إفريقيا من 2010 وحتى 2012، قبل أن يقود صن داونز من 2012 وحتى عام 2020.
وخاض بيتسو موسيماني أول تجربة تدريبية خارج جنوب إفريقيا، في 2020، عندما تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري حتى 2022، ثم قاد الأهلي في دوري يلو حتى 2023، ومنه للوحدة الإماراتي.
وتوج بيتسو موسيماني، بالدوري الجنوب إفريقي 5 مرات، وكأس جنوب إفريقيا مرتين، ولقب وحيد للدوري المصري وكأس مصر ودوري يلو، و3 مرات لدوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر الإفريقي، وبرونزية كأس العالم للأندية.
ويُعد موسيماني صاحب الـ59 عامًا، أول مدرب جنوب إفريقي يحقق 3 بطولات في دوري أبطال إفريقيا، ومنحه الاتحاد الإفريقي “كاف” لقب أفضل مدرب إفريقي في 2016، كما نال اللقب ذاته من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم 2021.