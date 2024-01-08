مشاجرة واعتداء على 3 نساء والقبض على شخصين بالطائف

قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي في مشاجرة واعتداء على 3 نساء في مكان عام.

استكمال الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.