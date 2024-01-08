بدء تداول أسهم إم بي سي في السوق السعودية مشاجرة واعتداء على 3 نساء والقبض على شخصين بالطائف مؤسسة مسك تعلن عن وظائف شاغرة أمطار رعدية وضباب ورياح نشطة على 5 مناطق التعادل يحسم مباراة روما ضد أتالانتا رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة برشلونة يهزم بارباسترو بصعوبة ويعبر لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا فرق بحث تحاول إنقاذ عائلة محاصرة داخل كهف في سلوفينيا وزير الدفاع الأمريكي يتعرض لوعكة ويدخل المستشفى سرًّا أهلي جدة يجد بديل ميندي في نجم الاتحاد السابق
قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي في مشاجرة واعتداء على 3 نساء في مكان عام.
وأوضح الأمن العام، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
🎥 | شرطة محافظة الطائف تقبض على شخصين ظهرا في حادثة مشاجرة واعتداء. pic.twitter.com/tcRdDnjEA3
— الأمن العام (@security_gov) January 7, 2024