Icon

بدء تداول أسهم إم بي سي في السوق السعودية Icon مشاجرة واعتداء على 3 نساء والقبض على شخصين بالطائف Icon مؤسسة مسك تعلن عن وظائف شاغرة Icon أمطار رعدية وضباب ورياح نشطة على 5 مناطق Icon التعادل يحسم مباراة روما ضد أتالانتا Icon رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة Icon برشلونة يهزم بارباسترو بصعوبة ويعبر لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا Icon فرق بحث تحاول إنقاذ عائلة محاصرة داخل كهف في سلوفينيا Icon وزير الدفاع الأمريكي يتعرض لوعكة ويدخل المستشفى سرًّا Icon أهلي جدة يجد بديل ميندي في نجم الاتحاد السابق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

مشاجرة واعتداء على 3 نساء والقبض على شخصين بالطائف

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤١ صباحاً
مشاجرة واعتداء على 3 نساء والقبض على شخصين بالطائف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي في مشاجرة واعتداء على 3 نساء في مكان عام.

استكمال الإجراءات النظامية

وأوضح الأمن العام، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
طريف أعلى تكرار لانخفاض الحرارة في يناير خلال الـ37 سنة الماضية

طريف أعلى تكرار لانخفاض الحرارة في يناير خلال الـ37 سنة الماضية

ضيوف خادم الحرمين الشريفين يزورون مسجد قباء ومقبرة الشهداء وجبل الرماة

ضيوف خادم الحرمين الشريفين يزورون مسجد قباء ومقبرة الشهداء وجبل الرماة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم