مشاريع تنموية لتأمين سلاسة انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة جوردان هندرسون إلى بايرن ميونخ .. التفاصيل كاملة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن تستقيل من منصبها تراجع أسعار النفط لـ 78 دولارًا للبرميل توضيح من حساب المواطن قبل إيداع الدعم وفاة فرانز بيكنباور أسطورة الكرة الألمانية 3 ظواهر قارسة البرودة حدثت في التسعينيات إحباط تهريب 115 كيلو قات في جازان نجم الاتحاد على رادار توتنهام فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس
أكد أمين العاصمة المقدسة، مساعد بن عبدالعزيز الداود، أن مكة المكرمة شهدت العديد من المشاريع التنموية لتأمين سلاسة انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة والحرم المكي.
وأضاف الداود، في كلمته بمعرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة لعام 2024 في نسخته الثالثة، أن الأمانة مسؤولة عن البينية التحتية بكافة المدينة والمشاعر المقدسة وجزء من البنية الفوقية.
وتابع أنه تم بناء 97 جسرًا وفتح 75 نفقًا وإتاحة طرق بطول 4 آلاف كيلومتر لسلاسة انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة.
فيديو | أمين العاصمة المقدسة مساعد الداوود: بنينا 97 جسرا وفتحنا 75 نفقا وأتحنا طرقا بطول 4 آلاف كيلومتر لسلاسة انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة #مؤتمر_ومعرض_خدمات_الحج_والعمرة #الإخبارية pic.twitter.com/0uJ1YY3H7n
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 8, 2024