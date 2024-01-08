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فتح 75 نفقًا وإتاحة طرق بطول 4 آلاف كيلومتر

مشاريع تنموية لتأمين سلاسة انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣١ مساءً
مشاريع تنموية لتأمين سلاسة انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة
المواطن - فريق التحرير

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أكد أمين العاصمة المقدسة، مساعد بن عبدالعزيز الداود، أن مكة المكرمة شهدت العديد من المشاريع التنموية لتأمين سلاسة انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة والحرم المكي.

بنية تحتية

وأضاف الداود، في كلمته بمعرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة لعام 2024 في نسخته الثالثة، أن الأمانة مسؤولة عن البينية التحتية بكافة المدينة والمشاعر المقدسة وجزء من البنية الفوقية.

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وتابع أنه تم بناء 97 جسرًا وفتح 75 نفقًا وإتاحة طرق بطول 4 آلاف كيلومتر لسلاسة انتقال الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

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