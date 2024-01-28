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مشاهد مذهلة لجمال تضاريس جبة في حائل

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
مشاهد مذهلة لجمال تضاريس جبة في حائل
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جمال تضاريس مدينة جبة في منطقة حائل، بعد هطول أمطار الخير وإنبات العشب والكلأ والأزهار.

المساحات الخضراء على مد البصر

وأظهر مقطع فيديو مذهل أجواء وجمال تضاريس جبة في حائل، حيث امتدت المساحات الخضراء على مد البصر.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتبوك ( علقان- جبل اللوز- الظهر).

 

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