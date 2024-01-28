مشاهد مذهلة لجمال تضاريس جبة في حائل

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وثق مقطع فيديو متداول، جمال تضاريس مدينة جبة في منطقة حائل، بعد هطول أمطار الخير وإنبات العشب والكلأ والأزهار.
وأظهر مقطع فيديو مذهل أجواء وجمال تضاريس جبة في حائل، حيث امتدت المساحات الخضراء على مد البصر.
ماشاء الله جمال تضاريس
جبة في #حائل 🌱🌱🐪👌 pic.twitter.com/QICU6R6WlV
— ⛈طقس الحجاز⛈ (@alhijaz21) January 27, 2024
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل.
في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة وتساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية (طريف)، الجوف (القريات) وتبوك ( علقان- جبل اللوز- الظهر).