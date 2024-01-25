مشاهير لعبة السنوكر: السعودية تعطي دفعة كبيرة للرياضة عالميًّا

تشهد المملكة العربية السعودية انطلاقة أول حدث كبير للسنوكر في شهر مارس المقبل، حيث تواصل المملكة الالتزام بخطتها لضخ استثمارات كبيرة في عدد متزايد من الألعاب الرياضية.

استثمارات سعودية بمجال الرياضة

ورفعت المملكة العربية السعودية الاستثمارات الرياضية في السنوات الأخيرة، حيث ضخت المزيد من الاستثمارات في كرة القدم والفورمولا 1 والجولف والتنس والملاكمة، وفقًا لتقرير شبكة cnbc الأمريكية.

ويجذب موسم الرياض 2024، أبرز نجوم السنوكر العالميين في الفترة من 4 إلى 6 مارس في بوليفارد أرينا بالعاصمة الرياض.

نجوم رياضة السنوكر في الرياض

وسيضم الحدث الافتتاحي بعضًا من أفضل لاعبي السنوكر في العالم، بما في ذلك روني أوسوليفان، المعروف على نطاق واسع كواحد من أكثر اللاعبين موهبة في تاريخ الرياضة، بالإضافة إلى بطل العالم بالسنوكر لعام 2019 جود ترامب، وبطل العالم لعام 2023 لوكا بريسيل، وفقًا لـ cnbc.

ستقام ألعاب السنوكر، وهي رياضة مثل البلياردو تحظى بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة والصين، بموجب قواعد السنوكر العالمية الحالية.

أول بطولة احترافية للسنوكر

وقال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه: “يسعدنا أن نستضيف أول بطولة احترافية للسنوكر على الإطلاق في المملكة”.

وقال المستشار تركي آل الشيخ في بيان نشر في يناير/ كانون الثاني: “يشاهد الملايين حول العالم لعبة السنوكر، ونحن نتطلع إلى الترحيب ببعض أعظم اللاعبين وعشاق السنوكر في بلدنا لنعرض لهم ما تقدمه المملكة العربية السعودية وموسم الرياض”.

مشاهير الرياضة العالمية بالرياض

تحدث لاعب السنوكر العالمي أوسوليفان، بطل العالم سبع مرات، عن سعادته باللعب في المملكة العربية السعودية بعد وقت قصير من فوزه بلقب سباق الجائزة الكبرى العالمي للمرة الثالثة يوم الأحد.

قال أوسوليفان في مقابلة نُشرت على قناة World Snooker Tour عبر يوتيوب، “أنا متأكد من أنه ستكون هناك جائزة ضخمة ببطولة العالم في الرياض”.

جائزة ضخمة

تُقام البطولة بجائزة تبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.290 مليون دولار)، وسيحصل البطل على 500 ألف جنيه إسترليني (658 ألف دولار)، وهو نفس مبلغ الفوز ببطولة العالم.

وبحسب موقع بي بي سي سبورت، قال باري هيرن، رئيس وورلد سنوكر: هذه قفزة هائلة للأمام في رياضتنا، لقد نمت لعبة السنوكر إلى حد جعلنا الآن نخلق بطولات استثنائية على هذا المستوى. وأضاف: لقد استمتعنا بتوسع عالمي هائل على مدار العقد الماضي، وخاصة في آسيا وأوروبا، ونحن مسرورون لإقامة بطولة جديدة وعظيمة الأهمية في الشرق الأوسط.

مشاركة 128 لاعبًا

وستضم البطولة 128 لاعبًا، وتُصنف إلى 3 جولات، الجولة الأولى من 65 إلى 128، وستشهد الجولة الثانية حصول اللاعبين على الترتيب من 33 إلى 6، بينما سيشارك أفضل 32 لاعبًا في مرحلة الجولة الثالثة.

يوجد حاليًّا 20 حدثًا مصنّفًا على التقويم العالمي للسنوكر بأموال جائزة تبلغ 14.4 مليون جنيه إسترليني.