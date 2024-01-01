توقعات بمعاودة فرص هطول الأمطار نهاية الأسبوع سيارة عبدالله العسيري حج بها 26 مرة فما قصتها؟ تيليجرام تُعيد تصميم واجهة المكالمات مشرف سياحي لكل 25 معتمرًا طريف أعلى تكرار لانخفاض الحرارة في يناير خلال الـ37 سنة الماضية لغز طائرة أقلعت فجر 2024 وحطت 2023 90 هزة ارتدادية في اليابان بعد الزلازل عوامل وراء زيادة معدل إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية نجم بورتو يحسم مصيره من الانتقال لـ دوري روشن صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 74 لشهر يناير
أكد العضو السابق في لجنة الحج والعمرة سعيد باحشوان، أنه سيكون هناك مشرف سياحي ضمن شركات الحج والعمرة؛ بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، والتنظيم الجديد سينعكس أيضًا على دور الإسكان.
وتابع باحشوان في مداخلة إلى قناة العربية، اليوم الاثنين، أن المملكة تسعى بكل جهد لتسخير كافة الإمكانيات وتجويد الخدمات المقدمة إلى الحجاج والمعتمرين، وسيكون لكل 25 معتمرًا مشرف سياحي، فضلًا عن تمكين ضيوف الرحمن من التنقل بين أي مكان وآخر داخل المملكة.
وأكمل: سيتم نقل شركات ومؤسسات العمرة تحت مظلة وزارة السياحة بعد جهود كبيرة في أتمتة الأنظمة والبرامج والأمور المالية، بالتوازي مع تطور للخدمات، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا لزيادة الغرف في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتباشر وزارة السياحة متابعة ذلك مع مراقبة شديدة للحفاظ على حقوق المعتمرين.