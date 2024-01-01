مشرف سياحي لكل 25 معتمرًا

أكد العضو السابق في لجنة الحج والعمرة سعيد باحشوان، أنه سيكون هناك مشرف سياحي ضمن شركات الحج والعمرة؛ بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، والتنظيم الجديد سينعكس أيضًا على دور الإسكان.

تجويد الخدمات

وتابع باحشوان في مداخلة إلى قناة العربية، اليوم الاثنين، أن المملكة تسعى بكل جهد لتسخير كافة الإمكانيات وتجويد الخدمات المقدمة إلى الحجاج والمعتمرين، وسيكون لكل 25 معتمرًا مشرف سياحي، فضلًا عن تمكين ضيوف الرحمن من التنقل بين أي مكان وآخر داخل المملكة.

أتمتة الأنظمة والبرامج

وأكمل: سيتم نقل شركات ومؤسسات العمرة تحت مظلة وزارة السياحة بعد جهود كبيرة في أتمتة الأنظمة والبرامج والأمور المالية، بالتوازي مع تطور للخدمات، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا لزيادة الغرف في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتباشر وزارة السياحة متابعة ذلك مع مراقبة شديدة للحفاظ على حقوق المعتمرين.