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مشروع بـ 760 مليون ريال لتقديم خدمات الإعاشة لمجمع سكني في نيوم

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
مشروع بـ 760 مليون ريال لتقديم خدمات الإعاشة لمجمع سكني في نيوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة عبد المحسن “الحكير” السعودية، اليوم الاثنين، عن ترسية مشروع على شركة “ألفا” المرافق للمقاولات بقيمة تقديرية 760 مليون ريال لتقديم خدمات الإعاشة في أحد المجمعات السكنية في نيوم.

أهداف المشروع

وأوضحت مجموعة “الحكير” في بيان اليوم الاثنين على “تداول”، أن المشروع يهدف لتقديم خدمات الإعاشة في أحد المجمعات السكنية في نيوم.

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الأثر المالي

ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذه الشراكة اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024م مما سيسهم في تعزيز أعمال المجموعة وتنويع مصادر دخلها ضمن مستهدفات خططها الاستراتيجية.

 

 

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