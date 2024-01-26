مشهد غريب.. مجموعة من النمل تحمل شريحة جوال

في مشهد غريب تعاونت مجموعة من النمل في حمل شريحة جوال والصعود بها على أحد الجدران ما أثار دهشة وحيرة متداولي المقطع عبر مواقع التواصل.

وأظهر فيديو متداول نملتين تحملان الشريحة وتصعدان بها على الجدار فيما سارعت عدة حشرات أخرى في تقديم المساعدة لأداء تلك المهمة الشاقة.