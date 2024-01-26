هل رفض بيريز عودة كريم بنزيما للريال؟ مشهد غريب.. مجموعة من النمل تحمل شريحة جوال الاتفاق يقترب من حسم صفقة ميدران الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم أستراليا ورئيسة الهند 7 أطعمة نباتية تتفوق على الأسماك في الكالسيوم أصغر 10 لاعبين تمثيلًا لـ منتخب السعودية أسعار النفط تتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية محمد كنو أفضل لاعبي الأخضر بكأس آسيا 2023 سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة التشكيل المثالي للجولة الثالثة بكأس آسيا 2023
في مشهد غريب تعاونت مجموعة من النمل في حمل شريحة جوال والصعود بها على أحد الجدران ما أثار دهشة وحيرة متداولي المقطع عبر مواقع التواصل.
وأظهر فيديو متداول نملتين تحملان الشريحة وتصعدان بها على الجدار فيما سارعت عدة حشرات أخرى في تقديم المساعدة لأداء تلك المهمة الشاقة.