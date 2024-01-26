Icon

هل رفض بيريز عودة كريم بنزيما للريال؟ Icon مشهد غريب.. مجموعة من النمل تحمل شريحة جوال Icon الاتفاق يقترب من حسم صفقة ميدران Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم أستراليا ورئيسة الهند Icon 7 أطعمة نباتية تتفوق على الأسماك في الكالسيوم Icon أصغر 10 لاعبين تمثيلًا لـ منتخب السعودية Icon أسعار النفط تتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية Icon محمد كنو أفضل لاعبي الأخضر بكأس آسيا 2023 Icon سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة Icon التشكيل المثالي للجولة الثالثة بكأس آسيا 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم

مشهد غريب.. مجموعة من النمل تحمل شريحة جوال

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
مشهد غريب.. مجموعة من النمل تحمل شريحة جوال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في مشهد غريب تعاونت مجموعة من النمل في حمل شريحة جوال والصعود بها على أحد الجدران ما أثار دهشة وحيرة متداولي المقطع عبر مواقع التواصل.

وأظهر فيديو متداول نملتين تحملان الشريحة وتصعدان بها على الجدار فيما سارعت عدة حشرات أخرى في تقديم المساعدة لأداء تلك المهمة الشاقة.

قد يهمّك أيضاً
مورينيو يحسم موقفه من عرض الشباب

مورينيو يحسم موقفه من عرض الشباب

ليفربول يضرب موعدًا مع تشيلسي في نهائي “الكاراباو”

ليفربول يضرب موعدًا مع تشيلسي في نهائي “الكاراباو”

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا و أمريكا
السياحة والسفر

السياحة السعودية أصبحت تضاهي المدن الكبرى بأوروبا...

السياحة والسفر
ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في الاتحاد
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد خماسية النصر في...

الرياضة
أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة الباحة
السعودية اليوم

أمانة الباحة تطرح 7 فرص استثمارية بمدينة...

السعودية اليوم
الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة للأمم المتحدة
آخر الاخبار

الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة...

آخر الاخبار
حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن الدخل
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح طريقة إضافة الراتب ضمن...

حساب المواطن
قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية
حصاد اليوم

قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس
السعودية اليوم

فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس

السعودية اليوم