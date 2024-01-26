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وسط منظومة متكاملة من الخدمات

مشهد يسر الناظرين في المسجد الحرام صباح يوم الجمعة

الجمعة ٢٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
مشهد يسر الناظرين في المسجد الحرام صباح يوم الجمعة
المواطن - فريق التحرير

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في مشهد يسر الناظرين احتشد آلاف المعتمرين في المسجد الحرام في صباح يوم الجمعة تلمسًا للأجر الكبير في خير يوم طلعت عليه الشمس.

واكتظ صحن الطواف بالمعتمرين الذين يؤدون نسكهم تحفهم السكينة والطمأنينة في أجواء روحانية وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

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الاستعدادات لصلاة الجمعة

وتجند الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة الإمكانات البشرية والآلية العاملة لتنظيم الخدمات الميدانية بالمسجد الحرام لصلاة الجمعة وفق خطط وبرامج تؤدي في مجملها إلى تقديم خدمات نوعية غاية في الجودة والاتقان.

غسل وتعقيم المسجد الحرام

وتقوم الهيئة بتكثيف أعمال غسل وتعقيم المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، من خلال القيام بعدد 10 غسلات يومياً وفق منظومة عمل يقوم عليها 4000 عامل وعاملة يشرف عليهم (200) مشرف سعودي يعملون على مدار الساعة، و (120) مهندسًا وفنيًا بشكل دائم قبيل كل صلاة، لتغذية شبكة الصوت (8) آلاف سماعة داخل المسجد وساحاته، بالإضافة لتكامل المنظومة الخدمية النسائية من خلال تفويج القاصدات إلى المصليات النسائية والأروقة بالاستفادة من الجوانب التوجيهية والإرشادية والخدمية والتقنية.

 

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