مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مصرف الراجحي عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المالية والتقنية للعمل في الرياض حسب المسميات والشروط التالية:
– مهندس الحلول المصرفية (Banking Solutions Architect)
– مدير أول ضمان تسليمات الأعمال (Senior Manager Business Deliverables Assurance)
– مساعد مدير التقارير التنظيمية (Assistant Manager Regulatory Reporting)
– مدير الرقابة المالية (Manager Financial Control)
– المالية
– المحاسبة
– نظم المعلومات الإدارية
– علوم الحاسب
– البرمجيات
– أو مايعادلها
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس فأعلى (مع وجود خبرة).
– مهارات تواصل خطية وشفوية ممتازة.
– مهارات في استخدام الحاسب الآلي وإعداد التقارير.
– الإلمام بقوانين البنوك السعودية ومعايير اللوائح وعمليات الامتثال.
– القدرة على تحديد الأولويات والتعامل مع مهام متعددة في أي وقت.
– رواتب تنافسية.
– تأمين طبي للموظف والمعالين شرعاً.
– بدل سكن وبدل نقل.
– مكافأة راتب أساسي لشهر رمضان.
– المشاركة في أرباح صندوق الموظفين.
– قروض وسلف للموظفين وفق أنظمة البنك.
– علاوات سنوية.
– إجازة سنوية (30 يوماً) مدفوعة الأجر.
– برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة محليا وخارجيا.
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.