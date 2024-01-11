Icon

كاوست تصدر أكبر فهرس للحمض النووي للمحيطات في العالم  Icon رئيس الاتفاق يتوعد مخترق حسابه في منصة “إكس” Icon لحظة هجوم راكب طائرة مُحبط على طيار Icon أبل توجه الضربة القاضية لسامسونج Icon موعد مباراة مصر وغانا والقنوات الناقلة Icon سبب حرم جوردان هندرسون من نيل راتبه مع الاتفاق في أول 6 أشهر Icon دراسة جديدة تحذر لاعبي الألعاب الإلكترونية من فقدان السمع Icon فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في غزة Icon تسلا تخفض أسعار سياراتها الكهربائية Icon جائزة جديدة يفوز بها كريستيانو رونالدو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة البكالوريوس فأعلى في الرياض

مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٠٠ صباحاً
مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مصرف الراجحي عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المالية والتقنية للعمل في الرياض حسب المسميات والشروط التالية:

– مهندس الحلول المصرفية (Banking Solutions Architect)
– مدير أول ضمان تسليمات الأعمال (Senior Manager Business Deliverables Assurance)
– مساعد مدير التقارير التنظيمية (Assistant Manager Regulatory Reporting)
– مدير الرقابة المالية (Manager Financial Control)

قد يهمّك أيضاً
ضوابط الزي الرسمي للكادر الطبي.. الملابس محتشمة شرط والضيقة ممنوعة

ضوابط الزي الرسمي للكادر الطبي.. الملابس محتشمة شرط والضيقة ممنوعة

صالح الشهري: نأمل أن نفتتح البطولة بالشكل المناسب

صالح الشهري: نأمل أن نفتتح البطولة بالشكل المناسب

التخصصات المطلوبة:

– المالية
– المحاسبة
– نظم المعلومات الإدارية
– علوم الحاسب
– البرمجيات
– أو مايعادلها

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس فأعلى (مع وجود خبرة).
– مهارات تواصل خطية وشفوية ممتازة.
– مهارات في استخدام الحاسب الآلي وإعداد التقارير.
– الإلمام بقوانين البنوك السعودية ومعايير اللوائح وعمليات الامتثال.
– القدرة على تحديد الأولويات والتعامل مع مهام متعددة في أي وقت.

مميزات العمل:

– رواتب تنافسية.
– تأمين طبي للموظف والمعالين شرعاً.
– بدل سكن وبدل نقل.
– مكافأة راتب أساسي لشهر رمضان.
– المشاركة في أرباح صندوق الموظفين.
– قروض وسلف للموظفين وفق أنظمة البنك.
– علاوات سنوية.
– إجازة سنوية (30 يوماً) مدفوعة الأجر.
– برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة محليا وخارجيا.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • شهد

    التقديم على الوظائف

إقرأ المزيد

“المواطن” توثق ليلة التسعينات بحضور نجوم العرب والعالم
السعودية اليوم

“المواطن” توثق ليلة التسعينات بحضور نجوم العرب...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم
أخبار رئيسية

الملك سلمان وولي العهد يهنئان أمير الكويت...

أخبار رئيسية
دخول الرياح الماكرة الأيام الحالية
السعودية اليوم

دخول الرياح الماكرة الأيام الحالية

السعودية اليوم
رودريجو يزيد أوجاع برشلونة بالهدف الرابع
الرياضة

رودريجو يزيد أوجاع برشلونة بالهدف الرابع

الرياضة
بالفيديو.. مجهول يصدم بسيارته موكب الرئيس الأمريكي
العالم

بالفيديو.. مجهول يصدم بسيارته موكب الرئيس الأمريكي

العالم
12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال
وظائف

12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف
ريال مدريد يتأهل لـ نهائي كأس السوبر الإسباني بشق الأنفس
الرياضة

ريال مدريد يتأهل لـ نهائي كأس السوبر...

الرياضة
أكثر من 60 مشاركاً في هاكثون المسؤولية المجتمعية 2
السعودية اليوم

أكثر من 60 مشاركاً في هاكثون المسؤولية...

السعودية اليوم