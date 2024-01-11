مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن مصرف الراجحي عن طرح عدد من الوظائف لحملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المالية والتقنية للعمل في الرياض حسب المسميات والشروط التالية:

– مهندس الحلول المصرفية (Banking Solutions Architect)

– مدير أول ضمان تسليمات الأعمال (Senior Manager Business Deliverables Assurance)

– مساعد مدير التقارير التنظيمية (Assistant Manager Regulatory Reporting)

– مدير الرقابة المالية (Manager Financial Control)

التخصصات المطلوبة:

– المالية

– المحاسبة

– نظم المعلومات الإدارية

– علوم الحاسب

– البرمجيات

– أو مايعادلها

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس فأعلى (مع وجود خبرة).

– مهارات تواصل خطية وشفوية ممتازة.

– مهارات في استخدام الحاسب الآلي وإعداد التقارير.

– الإلمام بقوانين البنوك السعودية ومعايير اللوائح وعمليات الامتثال.

– القدرة على تحديد الأولويات والتعامل مع مهام متعددة في أي وقت.

مميزات العمل:

– رواتب تنافسية.

– تأمين طبي للموظف والمعالين شرعاً.

– بدل سكن وبدل نقل.

– مكافأة راتب أساسي لشهر رمضان.

– المشاركة في أرباح صندوق الموظفين.

– قروض وسلف للموظفين وفق أنظمة البنك.

– علاوات سنوية.

– إجازة سنوية (30 يوماً) مدفوعة الأجر.

– برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة محليا وخارجيا.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.