مصرية تشيد بشرطة الرياض في واقعة مع والدها: الحمد لله على السعودية

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نشرت مقيمة مصرية مقطع فيديو حكت من خلاله واقعة حدثت لوالدها في منطقة الرياض بالمملكة، حيث تعدى شاب مصري عليه بالضرب إثر خلاف بشأن ركن السيارة بجانب الفيلا.
وقالت الفتاة في الفيديو انتشر خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: إن الشاب ركن سيارته بجوار الفيلا التي يسكنون فيها، ولما طلب والدها منه أن يحركها قليلًا، لأن ابنته ستأتي، رفض.
وأضافت أن بمجرد أن قال والدها للشاب إنه سيتصل بالشرطة، هجم عليه الشاب وضربه بعنفٍ حتى وقع على الأرض وأصيب بكسر في منطقة الحوض، ولما وصلت وجدت والدها على الأرض وشبه فاقد الوعي ويصرخ من شدة الألم فطلبت الإسعاف والشرطة.
وأكدت أن الشرطة تواصلت معهم على الفور واستعلمت عن مكانهم واهتمت كثيرًا بهم، ولما وصلت حققت في الواقعة وسألت والدها المصاب عن التفاصيل، مردفة: “الحمد لله أننا في السعودية”.
وأفادت بأنّ الشرطة فرّغت الكاميرات، واعتبر البحث الجنائي أن ما حدث لوالدها ضربًا يؤدي إلى الوفاة، مشيرة إلى أنها أخبرت الشرطة بأن الذي تعدى على والدها مصري الجنسية، وكان يستقل سيارة من نوع لكزس سوداء اللون، فعرفته الشرطة لكن لم يقبض عليه حتى الآن.
وأشارت إلى أنها ذهب إلى محامي صديق والدها، ليتابع مع الشرطة الجديد في الواقعة، أكد لها أن الموضوع لا يستحق متابعة، لأن الشرطة هنا تعرف واجبها جيدًا، وسيأتون بحق والدك.
— أخبار منوعة (@RehamAlla2) January 15, 2024