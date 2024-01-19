سعود الطبية: 5 نصائح للوقاية من تسمم الدم الجرثومي مصري يقتل ابن عمه ويترك جثته للذئاب هفوة جديدة لـ بايدن: التقط صورة مع سيدة غير موجودة رجال الجوازات حاضرون لتسهيل إجراءات سفر مشجعي كأس آسيا البنتاجون: لا نعرف متى يعود وزير الدفاع إلى عمله برشلونة يتجاوز سالامنكا في كأس ملك إسبانيا مدني الرياض يحرر لسان طفلة علق بقطعة معدنية تركي آل الشيخ يُعلن إطلاق بطولة “بريميير بادل P1” خلال فبراير القادم نابولي يتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي الاتفاق يُبقي ستيفن جيرارد حتى 2027
لم يكن عواء الذئاب في قرية مصرية نائية، إلا دليلًا على جريمة مأساوية شهدتها قرية أولاد يحيى التابعة لدار السلام بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.
وفي التفاصيل: عثرت الأجهزة الأمنية على جثة لأحد الأشخاص نهشتها الذئاب، وتركتها أشلاء في الصحراء.
وتبين مقتل شاب في نهاية العشرينيات من العمر، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، والعثور على بقايا جثته والتي كانت عبارة عن أجزاء هيكلية.
وكشف ضباط المباحث عن أن نهاية حياة الشاب جاءت على يدي ابن عمه حيث أصابه بعيار طائش من فرد خرطوش كان بحوزته، عقب تعاطيهما المواد المخدرة.
وقررت النيابة حبس المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وتعود أحداث الواقعة بتلقي إخطار يفيد بالعثور على أجزاء هيكلية لجثة شاب بناحية المقابر المتاخمة لدائرة المركز.
وتبين من التحريات أن المقتول ونجل عمه المتهم، ذهبا إلى أحد الأماكن بجوار المقابر لتعاطي المواد المخدرة، وبعد تعاطيهما للمخدرات وهما في حالة سكر، خرجت طلقة من فرد خرطوش “مسدس” كان بحوزة المتهم، ليصيب المجني عليه إصابة أودت بحياته.
وترك المتهم نجل عمه المقتول مصابًا في الجبل وفر هاربًا من مسرح الجريمة؛ خوفًا من المساءلة القانونية، ليمر على جثة المتوفى أسبوع ملقاة في المقابر حتى نهشت الذئاب جثته.