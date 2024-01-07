Icon

ولي العهد يجتمع مع السيناتور ليندسي غراهام بالمخيم الشتوي في العُلا Icon ساهم تجسد مثالًا رائعًا للمنصات الرقمية في خدمة القضايا الإنسانية Icon سناب شات متهمة بتسهيل صفقات مخدرات بين الشباب Icon جاكم البرد.. موجة صفرية نهاية الأسبوع الحالي Icon في كأس إنجلترا .. النيران الصديقة تُقصي آرسنال ضد ليفربول Icon مطارات القابضة راعيًا ماسيًّا لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024  Icon قرصنة شاشات مطار بيروت Icon 5 أشهر على انتهاء مهلة ترقيم الإبل Icon النصر يُراقب نجم ليفربول في يناير Icon صعود بورصات الخليج بدعم من ارتفاع أسعار النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يعد منصة وبوابة للمستثمرين والمبتكرين

مطارات القابضة راعيًا ماسيًّا لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
مطارات القابضة راعيًا ماسيًّا لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تشارك مطارات القابضة كراعٍ ماسي لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 في نسخته الثالثة، وذلك خلال الفترة من 8 – 11 يناير بجدة سوبردوم. ويعد المعرض الأكبر من نوعه على مستوى العالم وهو متخصص في طرح وتقديم الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما يعد أيضًا منصة وبوابة للمستثمرين والمبتكرين والمهتمين بتطوير قطاع الحج والعمرة.

تعزيز فرص التعاون

وتأتي مشاركة مطارات القابضة ورعايتها لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 لتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز تجربة المسافر، والمشاركة الفعالة مع مقدمي خدمات الحج والعمرة لضمان رحلة سلسة وميسرة لضيوف الرحمن القادمين عبر مطارات المملكة، واستعراض تجربة “خدمة مسافر بلا حقيبة”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة NOV

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة NOV

أمام الملك سلمان.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة يؤدون القسم

أمام الملك سلمان.. السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة يؤدون...

موضوعات عديدة

ويناقش المؤتمر عبر جلساته المتخصصة عددًا من المواضيع للنقاش، كالإسكان، الخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية، النقل، الإعاشة، التقنية والذكاء الاصطناعي، حلول المياه والطاقة، والعديد من المواضيع التي تسهم في جانب تطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

يُذكر أن مطارات المملكة تُدار من قبل شركة مطارات القابضة التي تدير تشغيل 27 مطارًا بالسعودية عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، التي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حاليًّا، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات النوعية وفقًا للإستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كأحد مخرجات رؤية السعودية 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم