مطارات القابضة راعيًا ماسيًّا لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تشارك مطارات القابضة كراعٍ ماسي لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 في نسخته الثالثة، وذلك خلال الفترة من 8 – 11 يناير بجدة سوبردوم. ويعد المعرض الأكبر من نوعه على مستوى العالم وهو متخصص في طرح وتقديم الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كما يعد أيضًا منصة وبوابة للمستثمرين والمبتكرين والمهتمين بتطوير قطاع الحج والعمرة.

تعزيز فرص التعاون

وتأتي مشاركة مطارات القابضة ورعايتها لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 لتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز تجربة المسافر، والمشاركة الفعالة مع مقدمي خدمات الحج والعمرة لضمان رحلة سلسة وميسرة لضيوف الرحمن القادمين عبر مطارات المملكة، واستعراض تجربة “خدمة مسافر بلا حقيبة”.

موضوعات عديدة

ويناقش المؤتمر عبر جلساته المتخصصة عددًا من المواضيع للنقاش، كالإسكان، الخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية، النقل، الإعاشة، التقنية والذكاء الاصطناعي، حلول المياه والطاقة، والعديد من المواضيع التي تسهم في جانب تطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

يُذكر أن مطارات المملكة تُدار من قبل شركة مطارات القابضة التي تدير تشغيل 27 مطارًا بالسعودية عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، التي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حاليًّا، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات النوعية وفقًا للإستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كأحد مخرجات رؤية السعودية 2030.