مطار الدمام ضمن قائمة أفضل المطارات الدولية

أعلن مطار الملك فهد الدولي بالدمام عن زيادة سنوية قياسية بنسبة 16.2% في حركة المسافرين في عام 2023 لتصل إلى 10.9 مليون مسافر، وهي الأعلى منذ افتتاح المطار.

استقبال 99 ألف رحلة جوية

وتتوافق الزيادة الأخيرة في حركة المرور مع أهداف استراتيجية الطيران الوطنية السعودية لتحقيق 330 مليون مسافر و4.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2030، بحسب موقع theaviator ذا أفيتور المختص بمجال الطيران.

وبحسب محمد الحسني، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام (داكو)، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطار، فقد سجلت مدينة الدمام أكثر من 99 ألف رحلة جوية، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 16% عن العام السابق.

نمو عدد الوجهات

وفي الوقت نفسه، شهد عدد شركات الطيران العاملة في المطار زيادة بنسبة 17% ليصل إلى 48 ناقلة، منها 45 أجنبية وثلاث ناقلات وطنية، وفقًا لـ theaviator.

علاوة على ذلك، شهد الاتصال المحلي والدولي أيضًا توسعًا كبيرًا، مع نمو عدد الوجهات بنسبة 12%، مقارنة بالعام السابق، ويخدم مطار الدمام حاليًا 65 وجهة، بما في ذلك 49 وجهة دولية و16 وجهة محلية.

استقبال 15 مليون مسافر

وتصدر المطار قائمة أفضل المطارات الدولية أداءً في المملكة العربية السعودية، حيث يستوعب من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا، بنسبة التزام 91%، وفقًا للتقرير الشهري للهيئة العامة للطيران المدني لشهر ديسمبر 2023.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، التزام شركة داكو بتعزيز تجربة الركاب وجودة الخدمة من خلال تنفيذ خطط التطوير.

أكبر المطارات السعودية

ويقع مطار الدمام الدولي في مدينة الدمام، حيث يُعرف رسميًا باسم “مطار الملك فهد الدولي” تكريمًا للملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، الذي كان ملكًا للمملكة العربية السعودية.

يعتبر مطار الدمام أحد أكبر المطارات في المملكة العربية السعودية ويعد مركزًا رئيسيًا للطيران في المنطقة الشرقية من البلاد. يقدم المطار خدمات للمسافرين المحليين والدوليين، ويعتبر نقطة وصول ومغادرة رئيسية للرحلات الجوية إلى ومن المنطقة الشرقية.

مطار الدمام بوابة للتجارة والسياحة

يتميز مطار الدمام ببنيته التحتية الحديثة ووجود مرافق وخدمات عالية الجودة. يتوفر في المطار عدد من المطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة لتلبية احتياجات المسافرين. كما يضم المطار صالات انتظار مريحة وصالة VIP وصالة الأعمال لخدمة الرحلات الجوية الداخلية والدولية.

تشمل شركات الطيران التي تعمل في مطار الدمام العديد من الشركات المحلية والدولية، وتتمثل بعض الشركات الرئيسية في الخطوط الجوية السعودية وفلاي ناس والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية والإماراتية وغيرها.

يعتبر مطار الدمام بوابة للتجارة والسياحة في المنطقة الشرقية من السعودية، ويسهم بشكل كبير في تيسير حركة السفر والتجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى.