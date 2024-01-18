Icon

السعودية قبلة عالمية للمحافل الرياضية Icon مطار الدمام ضمن قائمة أفضل المطارات الدولية Icon العائلة المالكة في المستشفى.. تفاصيل مرض الملك تشارلز والأميرة كيت Icon عقوبات الاستيلاء على أموال الغير عبر الاحتيال Icon ممثل شهير يتورط بدفع غرامة 38 ألف دولار بسبب ساعة Icon المجهول القادم.. الصحة العالمية: استعدوا لوباء X Icon القصاص من مواطن قتل آخر طعنًا بمكة المكرمة Icon خطوات حجز موعد للحصول على لقاح كورونا المطور والفئات الأكثر أولوية Icon العثور على أقدم ثقب أسود على الإطلاق Icon العطور والأصوات وطريقة التعامل.. ماذا يريد السعوديون من الطواقم الطبية في المستشفيات؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استقبل 10.9 مليون مسافر في 2023

مطار الدمام ضمن قائمة أفضل المطارات الدولية

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:١١ مساءً
مطار الدمام ضمن قائمة أفضل المطارات الدولية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

أعلن مطار الملك فهد الدولي بالدمام عن زيادة سنوية قياسية بنسبة 16.2% في حركة المسافرين في عام 2023 لتصل إلى 10.9 مليون مسافر، وهي الأعلى منذ افتتاح المطار.

استقبال 99 ألف رحلة جوية

وتتوافق الزيادة الأخيرة في حركة المرور مع أهداف استراتيجية الطيران الوطنية السعودية لتحقيق 330 مليون مسافر و4.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2030، بحسب موقع theaviator ذا أفيتور المختص بمجال الطيران.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في غزة

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في غزة

موعد مباراة نابولي ضد فيورنتينا في السوبر الإيطالي

موعد مباراة نابولي ضد فيورنتينا في السوبر الإيطالي

وبحسب محمد الحسني، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام (داكو)، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطار، فقد سجلت مدينة الدمام أكثر من 99 ألف رحلة جوية، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 16% عن العام السابق.

نمو عدد الوجهات

وفي الوقت نفسه، شهد عدد شركات الطيران العاملة في المطار زيادة بنسبة 17% ليصل إلى 48 ناقلة، منها 45 أجنبية وثلاث ناقلات وطنية، وفقًا لـ theaviator.

علاوة على ذلك، شهد الاتصال المحلي والدولي أيضًا توسعًا كبيرًا، مع نمو عدد الوجهات بنسبة 12%، مقارنة بالعام السابق، ويخدم مطار الدمام حاليًا 65 وجهة، بما في ذلك 49 وجهة دولية و16 وجهة محلية.

استقبال 15 مليون مسافر

وتصدر المطار قائمة أفضل المطارات الدولية أداءً في المملكة العربية السعودية، حيث يستوعب من 5 إلى 15 مليون مسافر سنويًا، بنسبة التزام 91%، وفقًا للتقرير الشهري للهيئة العامة للطيران المدني لشهر ديسمبر 2023.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، التزام شركة داكو بتعزيز تجربة الركاب وجودة الخدمة من خلال تنفيذ خطط التطوير.

أكبر المطارات السعودية

ويقع مطار الدمام الدولي في مدينة الدمام،  حيث يُعرف رسميًا باسم “مطار الملك فهد الدولي” تكريمًا للملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، الذي كان ملكًا للمملكة العربية السعودية.

يعتبر مطار الدمام أحد أكبر المطارات في المملكة العربية السعودية ويعد مركزًا رئيسيًا للطيران في المنطقة الشرقية من البلاد. يقدم المطار خدمات للمسافرين المحليين والدوليين، ويعتبر نقطة وصول ومغادرة رئيسية للرحلات الجوية إلى ومن المنطقة الشرقية.

مطار الدمام بوابة للتجارة والسياحة

يتميز مطار الدمام ببنيته التحتية الحديثة ووجود مرافق وخدمات عالية الجودة. يتوفر في المطار عدد من المطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة لتلبية احتياجات المسافرين. كما يضم المطار صالات انتظار مريحة وصالة VIP وصالة الأعمال لخدمة الرحلات الجوية الداخلية والدولية.

تشمل شركات الطيران التي تعمل في مطار الدمام العديد من الشركات المحلية والدولية، وتتمثل بعض الشركات الرئيسية في الخطوط الجوية السعودية وفلاي ناس والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية والإماراتية وغيرها.

يعتبر مطار الدمام بوابة للتجارة والسياحة في المنطقة الشرقية من السعودية، ويسهم بشكل كبير في تيسير حركة السفر والتجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية لأداء اختبارات الرخصة المهنية
السعودية اليوم

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية...

السعودية اليوم
إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين

السعودية اليوم
التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون ريال في عام
السعودية اليوم

التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون...

السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا يوجد
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا...

حساب المواطن
مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح للفوز دائمًا
الرياضة

مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح...

الرياضة
مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر للدور الرابع
الرياضة

مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر...

الرياضة
14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث من 2023
السعودية اليوم

14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية...

السعودية اليوم
حريق مركبة في جدة ولا إصابات
السعودية اليوم

حريق مركبة في جدة ولا إصابات

السعودية اليوم