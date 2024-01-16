مطار الملك فهد الدولي يكسر حاجز الـ 10 ملايين مسافر

امتدادًا لسلسة الإنجازات التي حققتها شركة مطارات الدمام، سجّل مطار الملك فهد الدولي رقمًا قياسيًا جديدًا منذ افتتاحه عبر خدمة أكثر من 10,9 مليون مسافر خلال العام 2023م بنسبة نمو تقدّر بـ 16,2% مقارنة بالعام الماضي، ويأتي ذلك تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ممثلة في الاستراتيجية الوطنية للطيران.

حركة السفر بمطار الملك فهد الدولي

وفي حديث للرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، م. محمد بن علي الحسني أوضح أن التطور المشهود للحركة الجوية بمطار الملك فهد الدولي بالدمام جاء بفضل الله أولًا، ثم بالدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة، يحفظها الله، وبالمتابعة والتوجيه الدائم من سمو أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائبه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، يحفظهما الله، واهتمام معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وبمؤازرة دائمة من مجلس مديري شركة مطارات الدمام.

وبيّن الحسني أن الحركة الجوية للعام 2023م شهدت أرقامًا قياسية في جانب أعداد الرحلات منذ افتتاح المطار، حيث تجاوزت أكثر من 99,5 ألف بنسبة نمو تقدر بـ 16% مقارنة بالعام الماضي، وأضاف أن أعداد شركات الطيران المشغلة للرحلات عبر مطار الملك فهد شهدت ارتفاعًا بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، لتبلغ 48 شركة طيران بواقع 45 ناقلًا جويًا أجنبيًا و 3 ناقلات جوية وطنية؛ وعلى صعيد الوجهات في المطار، بين الحسني أن الوجهات المحلية والدولية قفزت لتصل إلى 65 وجهة في العام 2023م بنسبة نمو تقدر بـ 12% مقارنة بالعام الماضي، بواقع 49 وجهة دولية و 16 وجهة محلية؛ وعلى صعيد الأمتعة، بيّن أن المطار سجل رقمًا قياسيًا إضافيًا خلال موسم الذروة التشغيلية لينجح المطار -بفضل الله- في نقل أكثر من 3,3 مليون حقيبة خلال الفترة من شهر يونيو وحتى نهاية سبتمبر 2023م.

الارتقاء بالخدمات المقدمة

واختتم الحسني مؤكدًا حرص شركة مطارات الدمام على الارتقاء بالخدمات المقدمة والوصول إلى أفضل السبل لتحسين تجربة المسافر من خلال تطبيق الخطط التطويرية المستمرة، المقترنة بحزمة من المشاريع النوعية التي يشهد تنفيذها مطار الملك فهد الدولي حاليًا، مشيدًا بجهود الكفاءات والخبرات من كافة العاملين بشركة مطارات الدمام وكافة شركاء النجاح من جميع الجهات التي تعمل بالمطار، وتفاني الجميع في بذل الجهود التي أدت-بتوفيق الله- لهذه النتائج.