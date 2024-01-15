مطالبات لـ الاتحاد السعودي بمعاقبة المستبعدين

طالب الإعلاميون والجماهير، مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعاقبة اللاعبين المستبعدين من قائمة الأخضر، بعد تصريحات المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني.

مانشيني يوضح سبب استبعاد اللاعبين

وتعرض مانشيني لانتقادات، بعد استبعاده المفاجئ لنواف من قائمة السعودية لكأس آسيا 2023، بجانب عدم ضم سلمان الفرج وسلطان الغنام وغيرهم، قبل أن يوضح الأسباب في مؤتمر صحافي اليوم.

وعلق المدرب الإيطالي على استبعادهم، قائلًا هم من قرروا المغادرة، ولست أنا، الفرج في أول معسكر هو من قال لا يريد أن يلعب في المباراة الودية.. وسلطان الغنام قال لي إنه ليس سعيدًا باللعب للمنتخب”.

وواصل مانشيني تصريحاته قائلًا: “ونواف العقيدي قال لي حسناً سوف آتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن آتي.. وقبل 3 أيام ذهب لمدرب الحراس، وقال إن لم ألعب أساسيًا لا أريد أن أبقى”.

مطالبة الاتحاد السعودي بالتحقيق ومعاقبة اللاعبين

وتفاعلت الجماهير مع تصريحات مانشيني، وطالبت المسؤولين بالتحقيق مع اللاعبين، ومعاقبتهم، ليصبح وسم الاتحاد السعودي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”.

وقال الإعلامي خالد الشنيف: “تصريح مانشيني صادم!.. يجب التحقيق مع اللاعبين عما تكلم فيه مانشيني .. وتوضيح الحقيقة الكاملة من الاتحاد السعودي، ووضع القرارات على حسب التحقيق بأسرع وقت ممكن”.

وكتب الناقد عبدالعزيز الزلال: “المنتخب السعودي خط أحمر.. هذه السعودية العظمى لن نسمح لأي شخص المساس باسم المنتخب السعودي.. وهذه تصرفات مرفوضة؛ وتستوجب عقوبات مشددة، الاتحاد السعودي اضرب بيد من حديد بالعقوبات من أمن العقوبة أساء الأدب”.

وتابع نواف العقيل: “وضع مانشيني الاتحاد السعودي لكرة القدم في وجه المدفع وعليهم أن يكونوا أكثر شجاعة من أي وقت سابق في اتخاذ القرارات”، وكتب مساعد العقيلي: “انتهى دور مانشيني مع اللاعبين.. الآن دور الاتحاد السعودي ولجانه؛ الاختبار سهل؛ وشعار المنتخب شرف لم يكن يحلم فيه أي منهم”.