البنك الأهلي يتيح الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي صور للترحيب بـ النصر في شوارع الصين مطب جازان الصناعي يشعل الجدل.. واستجابة عاجلة بإزالته ضمن فعاليات “مهرجان الكُتّاب والقُراء”.. أمسية شعرية يحييها أربعة شعراء باريس يُجهز للرد على صفقة انتقال مبابي للريال رد الشباب على عرض النصر لضم متعب الحربي جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة بنظام التعاون ياسين بونو: فخور بتتويجي بجائزة الأسد الذهبي وفاة أسطورة البرازيل ماريو زاغالو رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزيراً للشباب
تسبب مطب صناعي في بلدة المضايا بمركز الحكامية بمنطقة جازان، في حالة من الغضب بين المواطنين السعوديين.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي إكس مقطع فيديو لعدد من المركبات أثناء اصطدامها بالمطب الصناعي، والتي تحلق في الهواء وتتعرض لأضرار جسيمة.
متداول.. مركبات تحلق أمتاراً وأخرى تتلف بسبب مطب صناعي في #جازان pic.twitter.com/4h2hI22tsz
— طرق المملكة (@KSA_Road) January 5, 2024
وتسبب مقطع الفيديو في حالة من الجدل بين المواطنين، الذي استنكروا الأمر، فقال أحد المغردين ويدعى “الحرف”: “للأسف بعض الشوارع لا إناره زي الناس ولا خطوط مسارات ولا عين القطه وينفلوك بمطب لا تحذيرات تنط من عليه تشوف cv حقك بلمح البصر”.
وأضاف مصطفى بن محمد: “مبروك للبلديات هذا الإنجاز العظيم“.
وزاد مولي: “عندنا خط في جيزان دولي والله لنا فوق 40 سنه مدري اكثر مافي ولا لمبة بين المضايا والصوارمة”.
واستذكر متعب ما حدث معه بسبب مطب آخر، فقال: “مره لقيت مطب على خط ابها بعدها خسرت مقصات ومساعدات وباطنية ووو”.
أما صاحب حساب أشعار العرب، فكتب: “انعدمت السيارة وهل في جهة تتحمل المسؤلية وتعوض صاحب المركبة؟”.
بعد ساعات من انتشار فيديو “تلف المركبات”، تحرك مسؤولو منطقة جازان، وجرى تسوية ومعالجة المطب الصناعي في بلدة المضايا بمركز الحكامية.
لكن صاحب حساب “عبق”، قال: “في هذه الحالة من يتحمل تعويض السيارات المتضررة؟”، وهو ما أكد عليه “ياسر”: “بعد ما عطب كم سياره أزالوه، لازم يتحاسب المسؤول عن هذا العبث”.
وختم “وليد الوقيصي”: “أتمنى أن يتم إحالة من أمر ووضع هذا المطب للتحقيق، ولو كان مهندس حسافة على الشهاده اللي حملها. مطب عشوائي على شارعين طريق عام ممنوع وضع مطبات بهذه الطريقه وخاصه في الشارع العام”.
شكرا بلدية جازان فيديو متداول لإزالة المطب ولكن من المسؤول الذي نفذ هذا المشروع والمهندس الذي اشرف عليه او العمالة التي عبثت بأرواح وممتلكات المواطنين والحال ينطبق علي جميع مناطق مملكتنا الحبيبة pic.twitter.com/7OBNZCRxY5
— سالم آل سحمان (@SalemAlSehman) January 6, 2024