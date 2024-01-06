مطب جازان الصناعي يشعل الجدل.. واستجابة عاجلة بإزالته

تسبب مطب صناعي في بلدة المضايا بمركز الحكامية بمنطقة جازان، في حالة من الغضب بين المواطنين السعوديين.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي إكس مقطع فيديو لعدد من المركبات أثناء اصطدامها بالمطب الصناعي، والتي تحلق في الهواء وتتعرض لأضرار جسيمة.

متداول.. مركبات تحلق أمتاراً وأخرى تتلف بسبب مطب صناعي في #جازان pic.twitter.com/4h2hI22tsz — طرق المملكة (@KSA_Road) January 5, 2024

وتسبب مقطع الفيديو في حالة من الجدل بين المواطنين، الذي استنكروا الأمر، فقال أحد المغردين ويدعى “الحرف”: “للأسف بعض الشوارع لا إناره زي الناس ولا خطوط مسارات ولا عين القطه وينفلوك بمطب لا تحذيرات تنط من عليه تشوف cv حقك بلمح البصر”.

وأضاف مصطفى بن محمد: “مبروك للبلديات هذا الإنجاز العظيم“.

وزاد مولي: “عندنا خط في جيزان دولي والله لنا فوق 40 سنه مدري اكثر مافي ولا لمبة بين المضايا والصوارمة”.

واستذكر متعب ما حدث معه بسبب مطب آخر، فقال: “مره لقيت مطب على خط ابها بعدها خسرت مقصات ومساعدات وباطنية ووو”.

أما صاحب حساب أشعار العرب، فكتب: “انعدمت السيارة وهل في جهة تتحمل المسؤلية وتعوض صاحب المركبة؟”.

إزالة مطب جازان الصناعي

بعد ساعات من انتشار فيديو “تلف المركبات”، تحرك مسؤولو منطقة جازان، وجرى تسوية ومعالجة المطب الصناعي في بلدة المضايا بمركز الحكامية.

لكن صاحب حساب “عبق”، قال: “في هذه الحالة من يتحمل تعويض السيارات المتضررة؟”، وهو ما أكد عليه “ياسر”: “بعد ما عطب كم سياره أزالوه، لازم يتحاسب المسؤول عن هذا العبث”.

وختم “وليد الوقيصي”: “أتمنى أن يتم إحالة من أمر ووضع هذا المطب للتحقيق، ولو كان مهندس حسافة على الشهاده اللي حملها. مطب عشوائي على شارعين طريق عام ممنوع وضع مطبات بهذه الطريقه وخاصه في الشارع العام”.