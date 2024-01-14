معالجة أكثر من 420 بؤرة تضم 30 ألف قرد بابون

انطلقت، اليوم ورشة برنامج تقييم الأضرار والمعالجات المتكاملة والمستدامة لتزايد أعداد قرود البابون بالعاصمة الرياض التي ينظمها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحضور عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة ومشاركة خبراء ومختصين.

معالجة أكثر من 240 بؤرة

وكشف مدير برنامج تقييم الأضرار والمعالجات المتكاملة والمستدامة لتزايد أعداد قرود البابون م. عمر السديس، آخر المستجدات في برنامج معالجة المشاكل الناجمة عن تزايد أعداد قرود البابون في المناطق المتضررة التي تتم عبر ثلاث مراحل.

وأوضح أنه تم خلال البرنامج معالجة أكثر من 420 بؤرة تضم نحو 30 ألف قرد، لافتًا إلى أنه تم من خلال تعاون رسمي ومجتمعي لرفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين في السعودية.

استبيانات من المواطنين

من جانبه، قال مستشار إدارة التخطيط والمراقبة بالمركز د. محمد الشايع، إنه تم جمع 465 استبيانًا من المواطنين في المناطق المتضررة، وتحليلها باستخدام نماذج متطورة، لقياس مستوى الوعي بمخاطر إطعام قرود البابون، وانعكاس النتائج على البرامج التوعوية.

تفعيل البلاغات

وأكد عضو برنامج تقييم أضرار تزايد أعداد قرود البابون سعود القثامي، في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن المركز بدأ في المعالجة الميدانية لبؤر قرود البابون في المدن منذ 6 أشهر.

وأضاف القثامي أن المركز يعمل على خطتين، الأولى في البؤر التي تم رصدها ويتم معالجتها حسب قرود البابون المستأنس في المدن، أما الثانية تفعيل البلاغات للمناطق السكنية والمزارع المتضررة.