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توفر 23% من استهلاك الطاقة

معدات حديثة لكشط أسفلت الطرق بالمياه

الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٧ صباحاً
معدات حديثة لكشط أسفلت الطرق بالمياه
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن استخدام معدة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة.

كشط الأسفلت

وقالت الهيئة بحسب تقرير للإخبارية: إن المعدة تعمل على كشط الأسفلت وإعادة التدوير والرصف في نفس الموقع، وذلك باستخدام المياه لمعالجة الأسفلت بدلًا من الحرارة، مما تسهم في توفير 23% من استهلاك الطاقة، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. حسب “الإخبارية”.

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ولفتت إلى أن المعدة الجديدة تعمل على 4 مراحل.

 

 

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