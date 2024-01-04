معدات حديثة لكشط أسفلت الطرق بالمياه

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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن استخدام معدة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة.
وقالت الهيئة بحسب تقرير للإخبارية: إن المعدة تعمل على كشط الأسفلت وإعادة التدوير والرصف في نفس الموقع، وذلك باستخدام المياه لمعالجة الأسفلت بدلًا من الحرارة، مما تسهم في توفير 23% من استهلاك الطاقة، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. حسب “الإخبارية”.
ولفتت إلى أن المعدة الجديدة تعمل على 4 مراحل.
فيديو | هيئة الطرق تعلن استخدام معدات حديثة لكشط الأسفلت بالمياه #الإخبارية pic.twitter.com/1fT6BgNM0P
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 3, 2024