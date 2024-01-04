معدات حديثة لكشط أسفلت الطرق بالمياه

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن استخدام معدة حديثة لكشط وسفلتة الطرق في الموقع مباشرة.

كشط الأسفلت

وقالت الهيئة بحسب تقرير للإخبارية: إن المعدة تعمل على كشط الأسفلت وإعادة التدوير والرصف في نفس الموقع، وذلك باستخدام المياه لمعالجة الأسفلت بدلًا من الحرارة، مما تسهم في توفير 23% من استهلاك الطاقة، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. حسب “الإخبارية”.

ولفتت إلى أن المعدة الجديدة تعمل على 4 مراحل.