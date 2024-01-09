معلومات عن رافا سيلفا المطلوب من أندية دوري روشن وإنجلترا

ترغب بعض الأندية السعودية والإنجليزية في التعاقد مع البرتغالي رافا سيلفا نجم فريق بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان موقع One Football أفاد أن سيلفا جذب اهتمام بعض من الأندية السعودية والإنجليزية للتعاقد معه في يناير.

ودخل سيلفا صاحب الـ 30 عامًا الفترة الحرة حيث أصبح يحق له التفاوض مع أي ناد والانضمام له دون الرجوع إلى بنفيكا.

مسيرة رافا سيلفا

يذكر أن سيلفا يلعب مع بنفيكا منذ عام 2016 قادمًا من فريق سبورتينج براجا البرتغالي، كما لعب مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لمدة 8 سنوات من 2014 حتى 2022 حيث اعتزل دوليًا قبل انطلاق كأس العالم 2022 بشهرين.

وتصل القيمة السوقية لـ سيلفا إلى حوالي 18 مليون يورو.