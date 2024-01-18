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معلومات لا تعرفها عن مدينة سعودية درجة حرارتها 7 تحت الصفر!

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
معلومات لا تعرفها عن مدينة سعودية درجة حرارتها 7 تحت الصفر!
المواطن - فريق التحرير

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من المعروف أن طقس المملكة يتميز بارتفاع درجات الحرارة، لكن كثيرين لا يعرفون أن هناك مدينة تغطيها الثلوج في بعض فترات فصل الشتاء، وتصل حرارتها إلى 7 درجات تحت الصفر.

ورغم أن فصل الشتاء يعد دافئًا هذا العام، إلا أن محافظة طريف سجلت أقل درجة حرارة حتى الآن هي درجة مئوية واحدة، علمًا بأنها سجّلت خلال الفترة بين 2013 و2022 كأبرد مدينة سعودية بـ 7 درجات تحت الصفر.

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أين تقع محافظة طريف

تقع محافظة طريف في الجهة الشماليّة من المملكة، وهي قريبّة من حدود المملكة الأردنية الهاشميّة، وتبعد عن الرياض حوالي 1300 كيلو متر، ويمر عليها الطريق الدولي الذي يربط دول الخليج العربي وبلاد الشام.

ويعد مناخ طريف صحراويًا معتدلًا في فصل الصيف، شديد البرودة في فصل الشتاء، ويبلغ ارتفاع طريف عن سطح البحر أكثر من 850 مترا، ويتواجد بها الكثير من الأودية الجافة، على غرار “وادي المرا، وادي الخور، وادي طريف”.

عدد سكان طريف

يرجع أصل سكان طريف إلى قبائل البدو الذين ارتحلوا بحثا عن الكلأ والملأ حيث تم توطينهم في محافظة طريف في الستينات من القرن الماضي، بعد مرور خط التاب لاين النفطي في أرضهم.

ويبلغ عدد سكان طريف حوالي 90 ألف نسمة، يعمل أغلبهم في التجارة ورعي المواشي والأغنام.

وتتكون مدينة طريف من مجموعة كبيرة من الأحياء، مثل “الخالدية، العزيزية، المساعدية، الروابي، العروبة، اليرموك، الصالحية، الورود، الفيصلية، الخليج، الشفاء”.

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