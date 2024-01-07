معلومات مسربة تكشف التغييرات الجديدة في تصميم آيفون 16 برو

تعتزم شركة آبل إجراء بعض التغييرات البسيطة في التصميم الخارجي لهواتف آيفون 16 برو القادمة، وفقًا لتسريبات أخيرة للتصميمات الأولية التي تعمل عليها الشركة في الوقت الحالي.

تصميم جديد لآيفون 16

ونشر موقع MacRumors تصميمات واضحة بناءً على المعلومات المسربة من داخل الشركة لما يمكن أن نتوقعه للشكل المنتظر لهواتف آيفون 16 برو المنتظرة، حيث ستأتي بتصميم مشابه لهواتف آيفون 15 برو الحالية مع الحافات المنحنية والإطار المعدني المصنوع من التيتانيوم لكن مع حجم أكبر للشاشة مقارنةً بالإصدارات الحالية وإضافة زر جديد.

ويمكن القول إن زر الالتقاط الجديد هو التغيير الأكثر إثارة للاهتمام في كلا الهاتفين القادمين، ويُشاع أن الزر الجديد سيكون حصريًا فقط في إصدارات برو القادمة من هواتف آيفون 16، وسيعمل الزر كاختصار لتطبيق الكاميرا من أجل تشغيله بسرعة لالتقاط الصور دون تأخير.

زر جديد في آيفون 16

ونظرًا إلى موضع الزر الجديد، فإن زر الالتقاط سيجبر آبل على تحريك هوائي الشبكات الخلوية الحصري في إصدارات الولايات المتحدة إلى الجانب الأيسر من الهواتف.

ومن المتوقع أن تطلق آبل سلسلة آيفون 16 خلال الربع الأخير من العام الجاري، لذا من المبكر للغاية الحديث عن الخطط والتغييرات النهائية التي تنوي آبل الإقدام عليها، وإن كانت الشركة تحافظ على تصميماتها الجديدة لمدة عامين أو ثلاثة على الأكثر قبل تغييرها.

وكانت تقارير أخرى حديثة قد أشارت إلى أن آبل تعتزم أيضًا رفع دقة الكاميرا الخلفية الواسعة المجال إلى 48 ميجابكسل بدلًا من 12 ميجابكسل من أجل تحسين التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.