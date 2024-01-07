Icon

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الاعتراض منتهية Icon معلومات مسربة تكشف التغييرات الجديدة في تصميم آيفون 16 برو Icon جامعة تبوك تعلن بدء التقديم لبرامج الدبلوم المشارك والدبلوم المتوسط Icon أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد Icon الكليات التقنية العالمية تعلن موعد القبول للفصل الثاني 2024م Icon القبض على 8 مقيمين ظهروا في محتوى مرئي بمشاجرة جماعية Icon كيف تحمي نفسك من النصب والاحتيال في المتاجر الإلكترونية؟ Icon شركة القدية للاستثمار تعلن عن وظائف شاغرة Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على 6 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
حجم أكبر للشاشة وزر جديد

معلومات مسربة تكشف التغييرات الجديدة في تصميم آيفون 16 برو

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:١٦ صباحاً
معلومات مسربة تكشف التغييرات الجديدة في تصميم آيفون 16 برو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعتزم شركة آبل إجراء بعض التغييرات البسيطة في التصميم الخارجي لهواتف آيفون 16 برو القادمة، وفقًا لتسريبات أخيرة للتصميمات الأولية التي تعمل عليها الشركة في الوقت الحالي.

تصميم جديد لآيفون 16

ونشر موقع MacRumors تصميمات واضحة بناءً على المعلومات المسربة من داخل الشركة لما يمكن أن نتوقعه للشكل المنتظر لهواتف آيفون 16 برو المنتظرة، حيث ستأتي بتصميم مشابه لهواتف آيفون 15 برو الحالية مع الحافات المنحنية والإطار المعدني المصنوع من التيتانيوم لكن مع حجم أكبر للشاشة مقارنةً بالإصدارات الحالية وإضافة زر جديد.

قد يهمّك أيضاً
الأهداف القاتلة تمنح برشلونة 19 نقطة

الأهداف القاتلة تمنح برشلونة 19 نقطة

مبيعات سيارات تسلا تنتعش بعد خفض الأسعار

مبيعات سيارات تسلا تنتعش بعد خفض الأسعار

ويمكن القول إن زر الالتقاط الجديد هو التغيير الأكثر إثارة للاهتمام في كلا الهاتفين القادمين، ويُشاع أن الزر الجديد سيكون حصريًا فقط في إصدارات برو القادمة من هواتف آيفون 16، وسيعمل الزر كاختصار لتطبيق الكاميرا من أجل تشغيله بسرعة لالتقاط الصور دون تأخير.

زر جديد في آيفون 16

ونظرًا إلى موضع الزر الجديد، فإن زر الالتقاط سيجبر آبل على تحريك هوائي الشبكات الخلوية الحصري في إصدارات الولايات المتحدة إلى الجانب الأيسر من الهواتف.

ومن المتوقع أن تطلق آبل سلسلة آيفون 16 خلال الربع الأخير من العام الجاري، لذا من المبكر للغاية الحديث عن الخطط والتغييرات النهائية التي تنوي آبل الإقدام عليها، وإن كانت الشركة تحافظ على تصميماتها الجديدة لمدة عامين أو ثلاثة على الأكثر قبل تغييرها.

وكانت تقارير أخرى حديثة قد أشارت إلى أن آبل تعتزم أيضًا رفع دقة الكاميرا الخلفية الواسعة المجال إلى 48 ميجابكسل بدلًا من 12 ميجابكسل من أجل تحسين التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم