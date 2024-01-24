معنى حالة الاعتراض منتهية في الضمان الاجتماعي

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: إنه يُقصد بحالة الاعتراض (منتهية) في الضمان الاجتماعي، هي الاعتراضات التي انتهت مدة حمايتها بعد قبول الاعتراض، وذلك أنه عند قبول الاعتراض يمنح المستفيد فترة محددة لتعديل بياناته لدى الجهات المسؤولة عن البيانات وبعد انتهاء فترة هذه الحماية يتحول إلى اعتراض منتهٍ.

ولفتت الوزارة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه يتم دراسة الاعتراض خلال المدة المحددة نظاميًّا 60 يوم عمل، وللاطلاع على حالة الاعتراض من خلال أيقونة (الاعتراضات) في منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا

نتائج الأهلية

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ”البطاقة الرقمية” من خلال الخطوات التالية: