مفاجأة سارة لـ تشافي قبل انطلاق كأس السوبر الإسباني

تلقى المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني خبرًا سارًا؛ وذلك قبل السفر إلى السعودية للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني.

مفاجأة لـ تشافي

وذكرت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية أن كلًا من بيدري وجواو كانسيلو سيكونا جاهزين للسفر مع البارشا إلى السعودية، مع وجود محاولات قوية لتجهيز كل منهما للحاق بمباريات السوبر.

ويستعد برشلونة لمواجهة فريق أوساسونا مساء الخميس المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ” الأول بارك” في الرياض.

ويشارك في السوبر الإسباني نسخة 2024 في السعودية كل من ” ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، برشلونة، أوساسونا”.

وبالأمس، صعد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد الفوز على فريق بارباسترو بثلاثية مقابل هدفين.

وتقدم البارشا بهدف في الشوط الأول عبر اللاعب فيرمين لوبيز في الدقيقة الـ18، وفي الشوط الثاني سجل البارشا الهدف الثاني عبر البرازيلي رافينيا في الدقيقة الـ51، وقلص اللاعب دي ميسا الفارق لفريق بارباسترو في الدقيقة الـ60، ثم سجل البارشا الهدف الثالث عبر اللاعب روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الـ88.